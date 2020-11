Lichtstarke, kompakte Würfelkamera: Canon ML-105 EF

Stoß-, staub-, wasserfest und sehr lichtstark ist die Minikamera ML-105 EF — zumindest laut Hersteller Canon.

Eine kompakte, nahezu würfelförmige, neue HD-Kamera stellt Canon in vier Versionen vor: jeweils mit/ohne EF-Mount und mit/ohne HD-SDI. Das Topmodell heißt ML-105 EF, soll ab dem ersten Quartal 2021 verfügbar sein, aber einen Preis will der Hersteller noch nicht nennen.

Die ML-105 EF misst laut Canon 76 x 76 x 112 mm und bringt ein Gewicht von rund 800 g auf die Waage. Der HD-Sensor bringt 2,07 Megapixel mit und kann »scharfe und rauscharme Videos in Full-HD und Farbe selbst bei nahezu absoluter Dunkelheit« generieren, erklärt der Hersteller. Als Maßstab für die Empfindlichkeit gibt Canon 4 Millionen ISO an.

Die neue Kamera knüpft an den Erfolg der ME20F-SH (Infos) an und richtet sich an Anwender in industriellen Bereichen, in denen eine klare und präzise Bilderfassung selbst bei extrem schlechten Lichtverhältnissen wichtig ist.

Laut Canon ist das Kameragehäuse robust konzipiert, stoß-, staub- und wasserfest und auf zuverlässigen Betrieb bei extremen Klimabedingungen ausgelegt. Neben der ML-105 EF mit EF-Mount, SDI und Genlock-Eingang, gibt es die ML-100 EF mit den gleichen Abmessungen, aber ohne SDI und Genlock. Mit M58-Objektivanschluss gibt es die ML-100 M58 ohne SDI und die ML-105 M58 mit SDI. Die M58-Versionen messen 76 x 76 x 83 mm und wiegen 550 g. Die Modelle ML-100 EF und ML-100 M58 nutzen zur Systemintegration das CoaXPress All-in-one-Kabel.

Low-Light-Eigenschaften

Mit der maximalen Empfindlichkeit von bis zu 4 Millionen ISO reichen weniger als 0,0005 Lux Umgebungshelligkeit zur Erfassung der Situation, so Canon. Zum Vergleich: Sterne produzieren auf der Erde weniger als 0,03 Lux, Mondlicht zwischen 0,2 und 1,0 Lux. Der CMOS-Vollformatsensor der neuen Kamera erzeugt also selbst bei fast absoluter Dunkelheit scharfe Aufnahmen mit erstaunlich wenig Bildrauschen — zumindest nach Angaben von Canon.

