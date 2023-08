Canon: Hochempfindliche Würfelkamera mit B4-Mount

Mit einem neuen 1-Zoll-Sensor bestückt Canon die Kamera MS-500, der 0,001 Lux für ein Videosignal reichen.

Die MS-500 ermöglicht somit bei so gut wie vollständiger Dunkelheit Videoaufnahmen von Personen, auch wenn die mehrere Kilometer entfernt sind. Die Kamera verbindet damit einen neuen Sensor mit einem B4-Mount. Der Body der annähernd würfelförmigen Kamera misst 128 x 128 x 184 mm und wiegt 2,2 kg.

Ein echtes Broadcast-HD-Videobild kommt im unteren Bereich der Mindesthelligkeit natürlich nicht mehr zustande, die Kamera soll aber in erster Linie auch extrem rauscharme Bilder für die nächtliche Fernüberwachung liefern.

Laut Canon ist die MS-500 ab sofort verfügbar. Der 1-Zoll-Sensor nutzt die SPAD-Technologie (Single Photon Avalanche Diode) und bietet eine Pixelzahl von 3,2 MP. Die Kamera gibt in höchster Qualitätsstufe ein HD-Signal ab, dabei stehen diverse Formate zur Verfügung:

1.920 x 1.080 mit 59,94p (Level A/B Unterstützung), 59,94i, 50,00p (Level A/B Unterstützung), 50,00i, 29,97p, 29,97PsF, 25,00p, 25,00PsF

1.280 x 720: 59,94p, 50,00p

In Bereichen mit besonders hohen Sicherheitsstandards — wie etwa in Seehäfen, öffentlichen Infrastrukturen und an den Landesgrenzen — sind hochpräzise Überwachungssysteme erforderlich, um die Situation bei Tag und Nacht genau zu erfassen. Dafür ist die neue MS-500 konzipiert

Der SPAD-Sensor bietet Farbvideoaufnahmen, die minimale Objektbeleuchtung von nur 0,001 Lux reicht laut Hersteller dafür aus.

Durch den B4-Mount kann die Kamera mit Broadcast-Objektiven kombiniert werden, wodurch Objekte in mehreren Kilometern Entfernung aufgenommen werden können. Mit dieser Erweiterung der Produktpalette hochempfindlicher Kameras ergänzt Canon die ME20/ML-Serie4.

SPAD-Sensor

SPAD-Sensoren nutzen die sogenannte »Photonenzählung«. Dabei werden die einzelnen Photonen gezählt, die auf jedes einzelne Pixel auftreffen. Dabei werden die eintreffenden Photonen in elektrische Ladung umgewandelt und können direkt um rund 1 Million mal verstärkt und mit hoher Signalstärke extrahiert werden. Das ermöglicht es, selbst kleine Lichtmengen zu erfassen.

Weil die Photonen digital gezählt werden, ist eine nahezu rauschfreie Signalauslesung möglich — ein entscheidender Vorteil der SPAD-Sensoren. So können klare Farbvideoaufnahmen selbst bei nur 0,001 Lux Umgebungslicht angezeigt werden.

Integrierte Bildkorrekturfunktionen

Bei der Nacht- und Fernüberwachung verursachen die Auswirkungen von digitalem Rauschen insbesondere in dunklen Umgebungen und bei atmosphärischen Störungen (etwa flimmernder Luft) Probleme mit der Klarheit des Videosignals. Um diese Herausforderung zu meistern, wurde die Funktion »CrispImg2« standardmäßig in die benutzerdefinierten Bildfunktionen integriert. Sie optimiert die Schärfe, Gammakurve und Rauschunterdrückung für Überwachungsanwendungen. Dies ermöglicht laut Canon die Aufnahme von Videos mit hoher Detailzeichnung zu praktisch jeder Tages- und Nachtzeit.

Die MS-500 unterstützt darüber hinaus eine Funktion, um die Auswirkungen von Dunst und Nebel zu reduzieren. Damit sorgt sie automatisch für den optimalen Kontrast, und die Bildkorrekturfunktionen optimieren die Videoqualität noch weiter.