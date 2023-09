Extrem lichtstarke RF-Festbrennweite mit F/1

Das Voigtländer Nokton 50 mm F/1 ist nun auch mit RF-Mount verfügbar.

Das außergewöhnliche Voigtländer-Objektiv Nokton 50 mm f/1 Asphärisch ist nun auch für das Canon-RF-Bajonett verfügbar. Die lichtstarke Festbrennweite zeichnet sich laut Hersteller durch »fantastische Hintergrundunschärfe und exzellente Bildqualität« aus. Auf Wunsch ist dieses Objektiv auch mit stufenloser Blendeneinstellung zu haben, wie es Cine-Anwender üblicherweise bevorzugen.

Extrem lichtstarke Festbrennweite mit f/1

Die große Blendenöffnung des Nokton 50 mm f/1 Asphärisch ermöglicht nicht nur die kreative Umsetzung detailreicher Bilder bei wenig Licht, sondern erzeugt durch die nahezu kreisrunde Blendenöffnung von f/1 auch ein beeindruckendes Bokeh für künstlerische Porträts und eine einzigartige Hintergrundunschärfe. Abgerundet wird das Objektiv durch zwölf Blendenlamellen, die ein nahezu perfektes kreisrundes Bokeh erzeugen und für weiche Schärfeübergänge sorgen.

Entwickelt für das Canon EOS R-System

Das Nokton 50 mm f/1 Asphärisch wurde an das Canon-EOS-R System angepasst und optimiert. So erlauben die elektronischen Kontakte des Objektivs eine schnelle und zuverlässige Kommunikation mit der Kamera, wodurch etwa die Bildstabilisierung in drei Achsen, verschiedene Fokusassistenzmodi wie Vergrößerung, Peaking und Fokusführung sowie die Übertragung von Exif-Informationen genutzt werden können.

Optische Leistung

Herausragendes Merkmal des Nokton 50 mm f/1 Asphärisch ist die asphärische Linse aus einem besonders hochwertigen Glas mit hohem Brechungsindex. Dadurch erreicht die lichtstarke Festbrennweite selbst in Aufnahmesituationen eine außergewöhnliche Bildschärfe und reduziert gleichzeitig optische Abbildungsfehler. Mit einem Floating-Lens-Element garantiert das Objektiv zudem eine gleichbleibende Bildqualität von der kürzesten Aufnahmeentfernung von 0,45 m bis unendlich: Ideal zum Beispiel für klassische Reportagefotos aus kurzer Distanz mit authentischem Look oder kreative Porträts im weichen Licht der Dämmerung.

Präzise manuelle Fokussierung und stufenlose Blende

Die manuelle Scharfstellung erfolgt über einen präzisen Metall-Fokusring mit Rautenmuster, der eine zuverlässige Feinfokussierung ermöglicht. So kann die Schärfe für jedes Motiv exakt eingestellt und auf dem Live-View-Display der Canon EOS R Kamera kontrolliert werden. Die Blende wird ebenfalls über einen mechanischen Ring am Objektiv gesteuert und verfügt über einen Schaltmechanismus für klickfreie Videoaufnahmen.

Videoaufnahmen mit stufenloser Blende: Das Nokton 50 mm F/1 Asphärisch verfügt über einen stufenlosen Blendenring, der es ideal für Videoaufnahmen macht. Die Anwender können die Blende während der Aufnahme sanft und geräuschlos anpassen, um die Belichtung genau nach Ihren Wünschen zu kontrollieren.

Lieferumfang und Verfügbarkeit

Im Lieferumfang des Nokton 50mm f/1 Asphärisch ist eine robuste Gegenlichtblende aus Metall enthalten, die die Bildqualität insbesondere bei Aufnahmen mit seitlich einfallendem Licht, wie etwa Landschaftsaufnahmen bei Sonnenuntergang, weiter steigert.

Das Nokton 50 mm f/1 Asphärisch für Canon-RF-Anschluss ist ab Oktober 2023 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.799 Euro.