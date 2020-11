Riedel erweitert App-basierte 1200er Serie

Mit dem RSP-1216HL präsentiert Riedel ein brandneues 1HE-Modell in der beliebten 1200er Serie intelligenter Intercom- und Control Panels für Video-, Audio-, Daten- und Kommunikationsnetzwerke.

»Das auf der NAB Show 2018 vorgestellte RSP-1232HL war ein Quantensprung in puncto Workflow, Leistung und Konnektivität. Angetan von den zahlreichen vollfarbigen Multitouch-Displays, der intuitiven Bedienung und der Möglichkeit, Apps für Multifunktionalität zu nutzen, haben unsere Kunden seitdem nicht mit positivem Feedback gespart«, so Benjamin Lampert, Produktmanager bei Riedel. »Dabei wurden wir oft nach einer 1 HE-Version gefragt – und hier ist sie! Mit dem RSP-1216HL ist es uns gelungen, die gesamte Power des RSP-1232HL in einem noch kompakteren Formfaktor zu konzentrieren, ohne dabei Abstriche bei Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu machen.«

Wie sein großer Bruder verfügt das IP-zentrierte RSP-1216HL über ein hochauflösendes, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbares Multi-Touch-Farbdisplay, sowie das Hybrid-Hebel-Tastendesign, das Hebel- und Drehtasten kombiniert und die Steuerung unzähliger Parameter mit einer einzigen Taste ermöglicht. Darüber hinaus besitzt das neue Panel die gleichen umfangreichen Anschlussmöglichkeiten wie sein größeres Pendant, mit Unterstützung für AES3- und SMPTE 2110-30 (AES67)-Anschlüsse zusammen mit GPIO-, Analog- oder AES67 4-Draht sowie USB-Anschlüssen an der Vorder- und Rückseite. Das ebenso smarte, aber deutlich kompaktere RSP-1216HL bietet einen einzelnen Lautsprecher und 16 Tasten mit Hybrid-Hebel, verglichen mit den zwei Lautsprechern und 32 Tasten mit Hybrid-Hebel des RSP-1232HL.

Durch ihre App-basierte Architektur können die SmartPanels verschiedenste Funktionen und Workflows verbinden und sich mit den stetig wachsenden technischen Anforderungen der Broadcast-, Event- und Pro AV-Industrien weiterentwickeln. So werden die bevorstehenden Control Panel und Audio Monitoring Apps leistungsstarke Intercom-, Steuer- und Audio-Monitoring-Funktionen in einem einzigen Keypanel vereinen und so gleichzeitig Kosten und wertvollen Platz im Rack oder auf dem Schreibtisch sparen.

Lampert weiter: »Wir haben auch die Audioqualität unserer 1200er-Panels noch weiter verbessert. Dank einer neuen Soundabstimmung geben die Panels nun Programmmaterial selbst bei höchsten Pegeln in bisher unerreichter, verzerrungsfreier Qualität wieder. Mit dieser neuen 1RU-Version wird ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte der SmartPanels aufgeschlagen. Und mit Blick auf die kommenden leistungsstarken Apps bin ich mir sicher: Diese Geschichte hat gerade erst begonnen.«