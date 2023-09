AMP Visual TV erweitert Ü-Wagen-Flotte mit Riedel-Technologie

MediorNet, Artist und Bolero sorgen für flexible, skalierbare und zuverlässige Live-Produktionen in Ü-Wagen von AMP Visual.

Rechtzeitig zur Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich hat AMP Visual TV einen weiteren seiner Ü-Wagen mit Riedels Mediennetzwerk MediorNet sowie drahtgebundenen und drahtlosen Intercom-Systemen ausgestattet.

Seit der Inbetriebnahme des Millenium Signature 19 setzt das Unternehmen den Ausbau seiner Ü-Wagen-Flotte konsequent fort und nutzt die Riedel-Technologie zur flexiblen Vernetzung mobiler Produktionsfahrzeuge und für einen agilen, vollständig modularen Ansatz für jede Art von Live-Produktion.

»Mit Riedels MediorNet-Lösung, die Teil der DNA unserer Ü-Wagen-Flotte ist, haben wir eine erstaunliche Flexibilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit erreicht. Unsere vernetzbare Millenium- und Millenium-Signature-Flotte ermöglicht es uns nun, wirklich jedes Event zuverlässig zu produzieren, sowohl remote als auch vor Ort«, so François Valadoux, Executive Vice President und CTO bei AMP Visual TV. »

»Die Fertigstellung dieses neuen Ü-Wagens ist ein weiterer Schritt in einem größeren technologischen Wandel — zusammen mit Riedel-Installationen in unserem Medienzentrum und unseren TV-Studios – der es unserem Unternehmen ermöglicht, mit intelligenten Konzepten und Lösungen die Messlatte sowohl für die Live-Produktion als auch für die Servicequalität für unsere Kunden höher zu legen.«

Die einzigartige TDM/IP ST 2110 Hybrid-Fähigkeit der MediorNet-Netzwerke unterstützt einen reibungslosen und sicheren Übergang zu IP, während die dezentrale Architektur zahlreiche Vorteile für AMP Visual TV bietet – einschließlich der Plug-and-Play-Verbindung verschiedener Produktionsfahrzeuge oder Regien in einem leistungsstarken, hochflexiblen Workflow. Für flexible Kommunikation setzt AMP Visual TV auf Artist-1024, sowie auf SmartPanels der 1200er-Serie, welche nicht nur als Intercom-Panel, sondern auch als Control- und Audio-Monitoring-Panel genutzt werden können. Auch Riedels Bolero Intercom spielt eine wichtige Rolle im täglichen Betrieb, da es eine zuverlässige und qualitativ hochwertige drahtlose Kommunikation ermöglicht.

»Dank seiner Wurzeln, seiner Firmengeschichte und seiner Unternehmenskultur versteht Riedel die technischen Herausforderungen vor Ort und schafft es, diese in intelligente Technologien zu übersetzen, um Live-Inhalte zu vermitteln«, so Valadoux weiter. »Riedel-Lösungen werden konzipiert, entwickelt und gebaut, um einzigartige Nutzererlebnisse zu ermöglichen. Das Unternehmen selbst ist seit Jahren ein zuverlässiger Technologiepartner für uns, ein Teil unseres bisherigen Erfolgs und ein wichtiger Baustein unserer laufenden Transformation. «

AMP Visual TV setzt Riedel-Technologie nicht nur in den Ü-Wagen ein, sondern auch im Media Center und in den zahlreichen TV-Studios, die über ein redundantes Telco-Backbone – ebenfalls auf Riedel-Technologie basierend – rund um Paris verfügen. All diese Ressourcen werden von entscheidender Bedeutung sein, wenn das Unternehmen im kommenden Jahr einige der größten und wichtigsten Sportwettbewerbe der Welt überträgt.

»Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zu AMP Visual TVs kontinuierlicher Innovation – und seiner Marktführerschaft – in der Live-Produktion in Europa zu leisten«, so Franck Berger, Regional Sales Director, Southern Europe, bei Riedel Communications. »Die Implementierung von MediorNet in der wachsenden Flotte des Unternehmens und in seinen festen Einrichtungen ist ein Paradebeispiel für die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit von distribuierten Hybrid-Netzwerken.«