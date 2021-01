Glasfaser-Adapter-Box für Krankamera auf Stabilizer

Nemal baute für MT Jibs einen Glasfaser-Adapter, um den G1-Stabilizer optimal nutzen zu können.

Der US-amerikanische Kabelhersteller Nemal produziert und konfektioniert Kabel, Adapter, Wandler und weiteres Verbindungszubehör. Vor kurzem wurde das Unternehmen von MT Jibs kontaktiert, einer Produktionsfirma, die sich auf Kamerabewegungen mit Kränen, Jibs, Dollies, Remoteheads und Gimbals spezialisiert hat.

MT Jibs nutzt unter anderem das Stabilizer-System G1 von Shotover. G1 ist ein kreiselstabilisiertes Gimbal-System, das auch größere Broadcast-Kameras stabilisieren kann. Besonders bei Live-Produktionen gibt es immer wieder die Anforderung, Stromversorgung sowie viele Nutz- und Steuersignale mit der Kamera zu verbinden.

MT Jibs wollte aber auch maximale Bewegungsfreiheit und Stabilisierung der Kamera erreichen, und dabei stört es einfach, wenn viele einzelne Kabel angeschlossen werden müssen.

Nemal fand dafür eine Lösung: eine maßgeschneiderte Glasfaser-Adapter-Box.

Partnerschaft mit Nemal

Das Team von MT Jibs brachte sein G1-System zu Nemal, und das dortige Technikteam entwickelte und baute ein integriertes Glasfaser- und Verbindungssystem speziell für die Anforderungen von MT Jibs. Alle Nutz- und Steuerungs-Signale sowie die Spannungsversorgung der Kamera wurden mit kurzen Kabeln an der Box verbunden, mit dem anderen Ende der Box kann ein einziges, viel leichteres Glasfaserkabel verwendet werden. Die verschiedenen Kamerasteuerungs- und Videosignale wurden via Glasfaser gemuxt. Insgesamt wurden sieben Verbindungen auf einem einzigen Glasfaserstrang realisiert.

Die Box, deren grobes Konzept Xavier Mercado von MT Jibs entworfen hat, ermöglicht es nun, alle Vorteile des G1 voll zu nutzen, weil nur eine einzige Glasfaserverbindung von der Anschlussbox zur Head Unit nötig ist. Der Stabilizerkopf bleibt frei beweglich, ohne durch Kabeln behindert zu werden.

Die Box hat sich schon in drei großen Live-Übertragungen bewährt: bei einem NASA-Start, den Billboards Awards und der Award-Show des Premios Juventud von Univision.

»Das Konzept ist großartig, denn wenn man stabilisierte Köpfe verwendet, will man keine Kabel. Und Nemal hat alles, was wir für einen Broadcast-Dreh brauchen, in eine einzige Glasfaser umgewandelt, so dass wir die Features des G1 maximal nutzen konnten«, erklärt Xavier Mercado.







Lieferung unter Zeitdruck

Das Nemal-Team fertigte sowohl das Kabel als auch das Gehäuse kundenspezifisch an und integrierte alle notwendigen Komponenten — und das alles in kürzester Zeit, ohne Kompromisse bei der Qualität des Projekts einzugehen, denn der erste Auftrag bei den Premios Juventud von Univision stand schon fest.

Zunächst wurden mehrere Tests realisiert — mit der tatsächlichen Kamera und Ausrüstung von MT Jibs, um sicherzustellen, dass in der großen Nacht auch alles genau so funktionieren würde. Nemal war in der Lage, das System komplett zu entwickeln, die Stecker und Kabel zu liefern und sogar die kundenspezifische Montagebox am gleichen Ort umzusetzen. Innerhalb von zwei Wochen ab der Idee wurde die Box geliefert.

»Ich weiß, dass wir nur ein kleiner Kunde sind und Nemal normalerweise für riesige Firmen arbeitet«, erklärt Mercado. »Um so mehr weiß ich zu schätzen, dass Nemal sich die Zeit genommen hat, unser Rig zu verbessern, die Box zu entwickeln und zu fertigen, während sie gleichzeitig für ihre großen Kunden liefern mussten, wo es natürlich auch immer Zeitdruck und Lieferfristen gibt.«

Fortlaufende Entwicklung und Verbesserungen

Seit der erfolgreichen Übertragung der »Premios Juventud« haben MT Jibs und Nemal ihr System weiter verbessert und weitere Einheiten für alle drei G1-Arme von MT Jibs entwickelt. Dabei wurde etwa das Design auch so angepasst, dass kein spezieller Kabelbaum mehr nötig ist.