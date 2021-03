PreSonus aktualisiert seine Softwares

Für das Software-Bundle Studio Magic Suite und die DAW-Software Studio One 5 gibt es Neuheiten.

PreSonus aktualisiert die Studio Magic Suite für MacOS und Windows. Das Software-Bundle der Studio Magic Suite 2021 enthält jetzt beliebte Standalone-Anwendungen, Plug-In-Effekte und virtuelle Instrumente in den Formaten VST, AU (Mac) und AAX, Lektionen und mehr. Zusammen repräsentieren sie einen Wert von 1.099 US-Dollar, erklärt der Hersteller, alle neuen und bestehenden registrierten Besitzer von PreSonus-Audio-Interfaces oder -Mischern erhalten sie aber kostenlos.

Zu den Neuzugängen der 2021-Edition gehören:

Arturia Analog Lab Intro liefert einige der kultigsten Synthesizer- und Keyboard-Sounds aller Zeiten — von analogen Synthesizern bis hin zu revolutionären digitalen Workstations.

Der Surrealistic MG-1 Plus Synthesizer von Cherry Audio ist eine authentische Nachbildung des Realistic MG-1 Synthesizers. Der Surrealistic MG-1 Plus bietet einen fetten analogen Sound in Hülle und Fülle sowie eine einzigartige polyphone Oszillator-Sektion, »Bell Tone«-Ringmodulation, Glide, Auto-Repeat-Note-Triggering, Oszillator-Sync und eine Reihe von Verbesserungen, die seine Möglichkeiten enorm erweitern.

Ghosthack Essential Sounds beschreibt PreSonus als perfektes Sound-Pack für Musikproduzenten und Content Creators und liefert professionelle One-Shots, Loops, Midi-Dateien und komplette Musikstücke.

UJam bringt den Virtual Bassist Rowdy mit. Rowdy zupft dem Track übersteuerte E-Bass-Sounds hinzu, die sich für eine Vielzahl von Stilen eignen: von kraftvollem Punk über Rock bis hin zu modernem Metal.

Die Edition 2021 der Studio Magic Suite enthält jetzt auch ein dreimonatiges Abonnement für Soundsnap, wo 380.00 hochwertige, projektfertige Soundeffekte bereitstehen. Zu den Soundsnap-Mitgliedern gehören einige der größten Namen in den Bereichen Filmton, Podcasting, Game Design und Musikproduktion.

Natürlich enthält auch die 2021er Ausgabe der Studio Magic Suite noch die Favoriten aus der 2020er Ausgabe. Auf vielfachen Wunsch wieder dabei: Ableton Live Lite DAW, Brainworx bx_opto compressor und bx_rockrack guitar-amp modeling plug-in, Cherry Audio Voltage Nucleus modular synthesizer, iZotope Neutron Elements compressor/EQ/exciter/transient shaper, Klanghelm SDRR2tube multi-purpose processor, KV331 Audio Synthmaster Player semi-modular synth, Lexicon MPX-i Reverb, Mäag Audio EQ2 two-band equalizer, Melodics custom piano lessons, Native Instruments Replika delay plug-in, Output Movement rhythm processor, PlugIn Alliance SPL Attacker Plus attack-event amplifier, and UVI Model D concert grand piano.







Die Studio Magic Suite steht kostenlos beim Kauf jedes aktuellen PreSonus Audio-Interfaces zur Verfügung (einschließlich Revelator und ioStation 24c), StudioLive Series III und ARc-Series Mixers sowie aller PreSonus Hardware-Controller der FaderPort- und Atom-Serie, die nach dem 1. Februar 2021 registriert werden. Zwischen dem 15. März und dem 31. Mai 2021 erhalten auch PreSonus-Studiomonitor-Kunden die Studio Magic Suite, zusammen mit einer speziellen Version von Studio One Prime. Die Studio Magic Software wird nach einer qualifizierten Produktregistrierung automatisch dem MyPreSonus-Konto hinzugefügt.

Neue Version 5.2 von Studio One Professional

PreSonus liefert mit der Version 5.2 der DAW-Software Studio One Professional das zweite Feature-Update. Studio One Professional läuft auf MacOS- und Windows-Rechnern, und die Version 5.2 bietet mehr als 30 neue Funktionen und Verbesserungen.







Als nächste Stufe des Articulation Supports beschreibt PreSonus die neuen Sound Variations von Studio One 5.2: Selbst die komplexesten virtuellen Instrumente und Orchesterbibliotheken können damit bearbeitet werden. Das Herzstück des neuen Sound-Variations-Systems ist ein leistungsfähiger, aber dennoch einfach zu bedienender Mapping-Editor, der Werkzeuge für die Verwaltung komplexer Artikulations-Maps bereitstellt. Jede Sound-Variation kann mit einem eigenen Namen und einer eigenen Farbe versehen werden und lässt sich per Drag-and-Drop in beliebiger Reihenfolge in benutzerdefinierten Ordnern ablegen.

Eine neue API ermöglicht es Entwicklern von Drittanbietern, die Artikulationen ihrer VST2- und VST3-Instrumente von Studio One abfragen zu lassen, so dass Sound Variation Maps automatisch erzeugt werden. Derzeit unterstützen alle synchron-fähigen Vienna Symphonic Instruments sowie Instrumente von UJam das dynamische Mapping von Sound Variations mit Studio One vollständig.

Im Score View (Partitur-Ansicht) wurden Schlagzeugnotation und Tabulatur als großes Update hinzugefügt. Die Anwender können zwischen der Anzeige der Standardnotation mit Tabulatur oder nur der Tabulatur wählen, um Lead Sheets und mehr zu drucken. Mit der neuen Drum-Map-Schnittstelle können sie sowohl die Schlagzeug- als auch die Notennamen zu einer entsprechenden notierten Tonhöhe hinzufügen. Eine General-Midi-Map ist für die schnelle Einrichtung enthalten. Neue Symbole in der Score-Ansicht ermöglichen auch das Hinzufügen von open/closed/half-open-Techniken. Noten können in mehrere Stimmen für ein einzelnes Instrument eingegeben werden; bis zu vier Stimmen können pro Notensystem erstellt werden.

Mit der Version 5 von Studio One Professional wurde die völlig neue Show Page eingeführt, mit der die Anwender ihre Produktionen live vorführen können. Mit der Version 5.2 wurde die Show-Seite um den Studio One Arranger Track erweitert, der es dem Anwender ermöglicht, spontan mit neuen Arrangements zu experimentieren. Jeder Arranger-Abschnitt in jedem Setlist-Element verfügt über fünf Optionen für den Wiedergabemodus: Fortsetzen, Stopp am Ende, Überspringen, Schleife oder Schleife und Fortsetzen; mit letzterem können Sie einen beliebigen Abschnitt eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholen, bevor die Wiedergabe mit dem nächsten Arranger-Abschnitt fortgesetzt wird — perfekt, um Soli und Breakdowns auf der Bühne zu verlängern und das Publikum bei Laune zu halten.

Ein bevorstehendes Update von Studio One Remote wird es laut Hersteller den Anwendern ermöglichen, deren bevorzugte mobile Geräte als Master-Controller für ihre Live-Performance zu verwenden. Die Performance-Ansicht kann man mit auf die Bühne nehmen, um die Show von einem Tablet aus zu steuern: Songabschnitte loopen, Patches ändern und vieles mehr, das alles geht von einem mobilen Gerät aus. Das Beste daran ist, dass mehrere Geräte mit demselben Computer verbunden werden können, auf dem Studio One läuft, so dass jeder Musiker jederzeit die Kontrolle über seine eigenen Patches hat.

Version 5.2 fügt eine Reihe weiterer Funktionen hinzu, darunter die Möglichkeit, mehrere Clip-Versionen zu erstellen, die es dem Benutzer erlauben, clip-basierte Bearbeitungen in Gain Envelopes oder Melodyne unabhängig voneinander auf Events anzuwenden, die dasselbe Audio teilen; ein neues »Smart«-Werkzeug für die Bearbeitung von Note Events im Piano-Roll-Editor; und eine tiefere Integration mit Controllern der Atom SQ- und FaderPort-Serie. PreSonus Sphere Workspaces sind jetzt auch direkt aus dem Studio One Browser verfügbar und ermöglichen einen einfachen bidirektionalen Dateitransfer. Und: Studio One wird jetzt offiziell für Apple Silicon ARM Prozessoren im Rosetta 2 Kompatibilitätsmodus unterstützt.