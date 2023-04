Atomos intensiviert seine Cloud-Aktivitäten

Innerhalb seiner eigenen Produktfamilie, aber auch zusammen mit Sony und anderen, baut Atomos seinen Cloud-Portfolio weiter aus.

Atomos hat schon früher als viele andere Hersteller auf eigene Cloud-Aktivitäten im C2C-Bereich gesetzt und hat zusammen mit Frame.io Funktionalität in diesem Bereich auf die Beine gestellt. Nun, während der NAB2023, kündigt Atomos weitere Aktivitäten mit C2C-Partnern an. So wird Atomos künftig die Ci Media Cloud von Sony unterstützen, aber es wird auch mehr Möglicheiten in puncto Atomos Cloud Studio geben, nämlich cloud-basiertes Editing mit Atomos Edit — und Atomos holt auch auch Streamonix ins Boot.

Atomos erweitert seine Online-Tools um cloud-basiertes Editing

Atomos Edit, die neueste Ergänzung des Atomos Cloud Studio, ist ein browser-basierter, kollaborativer Video-Editor. Damit können Atomos-Connect-Nutzer schnell und mobil Inhalte für soziale Medien in der Cloud schneiden, bearbeiten und mit Logos versehen.

Bisher schon können die Nutzer von Atomos-Connect-Geräten ihre Medien direkt vom Drehort aus hochladen, dann am Zielort mit einem beliebigen Browser öffenen, bearbeiten und dann entweder direkt in den sozialen Medien veröffentlichen oder für die Nachbearbeitung in ein anderes NLE exportieren. Nun bietet Atomos aber einen noch kürzeren und schnelleren Workflow an: Editing direkt in der Cloud.

Zu den wichtigsten Funktionen von Atomos Edit gehören:

Timeline-Editing mit mehreren Audio- und Videospuren

Multi-User-Bearbeitung mit der Möglichkeit, die Timeline zu sperren

Gemeinsame Überprüfung, Kommentierung, Markierung und Freigabe von Workflows

Schnelle, unterbrechungsfreie Uploads von großen Videodateien

Effekte und Übergänge

Sequenzversionierung

Direkter Import von Videoinhalten aus dem Archiv

Direkte Veröffentlichung auf YouTube und Vimeo: Direkt veröffentlichen

»Das Hinzufügen von Cloud-Editing ist letztlich eine natürliche Entwicklung für unsere Connect-Produkte«, sagt Trevor Elbourne, CEO von Atomos. »Die kollaborative Bearbeitung und Veröffentlichung von Inhalten, die direkt von unserer Hardware über unsere Cloud-Services bereitgestellt werden, ist ein unglaublich attraktives Angebot für unsere Kunden. Atomos Edit untermauert unsere Strategie, leistungsstarke und ergänzende Dienste über unser Cloud Studio Gateway anzubieten.«

Atomos Edit wird in drei Abo-Varianten erhältlich sein: kostenlos, für 10 Euro pro Nutzer und Monat und für 50 Euro pro Nutzer und Monat. Die cloud-basierte Anwendung wurde in Zusammenarbeit mit Axle AI entwickelt, einem weltweit führenden Anbieter von radikal einfacher Schnitt- und Medienmanagement-Software.

Ci Camera-to-Cloud-Workflows

Atomos und Sony ermöglichen gemeinsam den Zugriff auf die Ci Media Cloud direkt über Atomos Cloud Studio. Dabei werden die Fieldrecorder/Fieldmonitore der Connect-Produktreihe von Atomos an Ci angebunden — und damit hat praktisch jede HDMI- oder SDI-Kameraquelle Zugang zu Ci.

Der Versand von Festplatten oder das Kopieren von Dateien von einem Laufwerk auf ein anderes ist somit nicht mehr erforderlich. Mit dieser Integration können die Benutzer Dateien direkt von jeder Kamera, die ein Atomos-Connect-Produkt verwendet, in einen bestimmten Ordner in ihrem Ci-Workspace hochladen, erläutert Atomos.

Sobald die Dateien in einen Arbeitsbereich hochgeladen sind, erstellt Ci dann automatisch Transcodes und stellt die Dateien für die Vorschau, Kommentierung und Überprüfung zur Verfügung. Dateien, Proxies und Clips können direkt von Ci aus an Postproduktionsteams weitergeleitet werden, wodurch doppelte Kopien von Dateien und redundantes Rendering vermieden werden.

Flexible Zugriffsmodelle, eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und sichere File-Sharing-Tools sollen es ermöglichen, Produktionen schnell durchzuführen und einfach neue Teammitglieder in Projekte einzubinden — und mit nahtlos mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Der Basiszugang wird dabei zu Sonys Ci Media Cloud über Atomos Cloud Studio kostenlos zur Verfügung stehen. Für nur 5 Euro pro Monat können Kunden bis zu fünf Atomos-Connect-Geräte registrieren. Alle sind dann in der Lage, 1080p-Proxy-Dateien hochzuladen und gleichzeitig Dateien in Produktionsqualität lokal aufzuzeichnen. Proxy-Uploads nutzen die einzigartige progressive File-Transfer-Technologie von Atomos, eine bahnbrechende Innovation, die Inhalte extrem schnell auf Ci überträgt.

»Die Ci-Media-Cloud-Plattform von Sony ist in High-End-Scripted- und Film-Workflows fest etabliert«, so Trevor Elbourne, CEO von Atomos. »Mit unserer Integration können wir diese reichhaltige Sammlung von bewährten Online-Tools einem viel breiteren Publikum zugänglich machen. Wir sehen Atomos Cloud Studio als Tor zu vielen verschiedenen Workflow-Lösungen und freuen uns, unseren Kunden noch mehr Optionen anbieten zu können, die ihren Wünschen entsprechen.«

»Die Monitor-Recorder von Atomos unterstützen seit langem die Kameratechnologie von Sony und sind bei den Anwendern in der M&E-Branche sehr beliebt«, sagte David Rosen, Vice President of Cloud Applications and Services, Sony Electronics. »Die Integration zwischen Ci und Atomos bietet den Kreativen von heute einen agilen und optimierten Weg, um die schnelle Bereitstellung von hochwertigen Inhalten in der Cloud zu unterstützen und so wertvolle Zeit bei der Produktion zu sparen. Diese neue Kompatibilität ermöglicht es Kreativen, zeitnah und von praktisch überall aus, mit den Tools, die sie lieben, starke Geschichten zu erzählen.«

Atomos und Streamonix unterzeichnen Absichtserklärung

für Echtzeit-Streaming-Pilotprojekt

Atomos und Streamonix haben vereinbart, die Entwicklung, das Testen und den Einsatz eines Echtzeit-Streaming-Pilotprojekts umsetzen wollen. Dabei soll das Atomos Cloud Studio mit dem Streamonix Media Streaming Federation Testnetzwerk (MSF) verbunden werden.

»Die Nachfrage nach Streaming mit niedriger Latenz und hoher Bitrate steigt in vielen unserer Märkte rapide an und treibt den Bedarf an leistungsstarken, kostengünstigen Live-Streaming-Lösungen voran, die Atomos Cloud Studio verbessern und erweitern können«, so Trevor Elbourne, CEO von Atomos. »Dieses Pilotprojekt mit Streamonix gibt uns die Möglichkeit, die potenziell bahnbrechende Lösung von Streamonix zu evaluieren und gemeinsam den Markt für cloudbasierte Videoproduktion neu zu definieren.«

»Atomos hat die Art und Weise, wie digitale Film- und Videoinhalte erstellt werden, verändert und ist heute ein führender Innovator auf dem Markt für cloud-basierte Videoproduktion«, sagte Bradley Hankinson, CEO von Streamonix. „Die Zusammenarbeit mit Atomos bei der Verknüpfung des Atomos Cloud Studio mit unserem MSF ermöglicht es uns, die entscheidenden Vorteile unserer skalierbaren, kosteneffizienten, sicheren und extrem latenzarmen Echtzeit-Streaming-Technologie zu demonstrieren. Dies positioniert den MSF als Echtzeit-Lieferdienst für Inhalte, die in der Cloud produziert werden.“

Im Rahmen des Pilotprojekts wird die MSF als One-to-Many-Echtzeit-Beschleuniger und -Lieferdienst für in Atomos Cloud Studio produzierte Streams fungieren. Über die Streamonix Cloud-to-MSF-Schnittstelle wird Atomos Cloud Studio das Live-Streaming auf die MSF verlagern und so das Live-Streaming-Erlebnis der Atomos-Nutzer verbessern. Das MSF des Pilotprojekts wird sich über ausgewählte globale Standorte erstrecken und Live-HD- und 4K-Videostreams aus der Atomos Cloud mit einer Latenz von weniger als einer Sekunde an ein großes globales Publikum übertragen.

Das Pilotprojekt wird die Streaming-Fähigkeit der Streamonix-Technologie mit extrem niedriger Latenz und hoher Bitrate demonstrieren und ihre Eignung als Grundlage für globale Echtzeit-Streaming-Anwendungen wie Live-Sport und -Unterhaltung, digitale Tageslieferungen und die Übertragung von ProRes Raw-Videodateien demonstrieren. Durch die Nutzung der Echtzeitleistung des MSF wird Atomos die Kosteneinsparungen und Produktionsvorteile ausloten, die sich aus der Delegation von Live-Streaming-Arbeiten an ein spezielles Streaming-Dienstprogramm ergeben.