RTS: Neues Intercom-Beltpack DBP

Neues Intercom-Beltpack von RTS: DBP mit hybrider Funktionalität, Daisy-Chaining und hoher Benutzerfreundlichkeit.

Drei Features kennzeichnen das neue Beltpack DBP aus Sicht des Intercom-Herstellers RTS in besonderer Weise: Es kann sowohl im Partyline-Modus mit OMS (Omneo Main Station) oder im tragbaren Keypanel-Modus mit einer RTS-Matrix (Odin/Adam) genutzt werden. Das DBP kann man zudem über OMS/Odin/Adam an einen PoE-Switch anschließen und bis zu sechs DBPs miteinander verketten. Durch das leichte und ergonomische Design mit vollfarbiger, symbolbasierter Menüführung bietet es intuitive Bedienung und schnellen Setup.

DBP ist ein drahtgebundenes Beltpack mit vier Kanälen und vier Tasten, das mit PoE+ (Power over Ethernet 802.3af und 802.3at) betrieben wird und über die Omneo-IP-Technologie angeschlossen wird. Sein Hybrid-Design unterstützt sowohl den digitalen Partyline- als auch den Matrix-Tastenfeld-Modus: Für den Einsatz als digitales Partyline-Gerät wird DBP an ein OMS angeschlossen; für den Einsatz als tragbares Tastenfeld, einschließlich Funktionen wie Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, kann DBP mit jedem digitalen/IP-Matrix-Produkt von RTS verbunden werden, das Omneo nutzt — einschließlich OMI-Karten in Adam/Adam-M-Frames oder Omneo-Ports an Odin-Frames. Das DBP wählt automatisch die richtige Betriebsart (digitale Partyline/OMS oder Keypanel/Matrix), wenn es angeschlossen und eingeschaltet wird.

Das PoE-gesteuerte Design des DBP verleiht dem Gerät ein hohes Maß an Skalierbarkeit und macht es einfach, neue Benutzer hinzuzufügen. In- und Out-PoE-Ports (zwei EtherCon-verriegelnde RJ45-Anschlüsse) erlauben es, bis zu sechs DBP-Geräte über denselben PoE-Switch-Port miteinander zu verketten, wenn sie im Partyline-Modus verwendet werden. Bis zu 40 DBPs können an ein OMS angeschlossen werden, was den Aufbau eines umfangreichen digitalen Partyline-Systems ermöglicht — zusätzlich zu den anderen drahtgebundenen und drahtlosen Geräten, die OMS unterstützt. Je nach Matrix-Modell/Konfiguration können bis zu 64 DBPs an eine OMI-Karte für Adam-Matrixen angeschlossen werden, und bis zu 128 DBPs können an ein Odin angeschlossen werden.

»DBP ist ein Gerät, das alles abdecken kann, egal ob die Anwendung einfach oder anspruchsvoll ist«, sagt Angelo Piga, Produktmanager bei RTS. »Es ist ideal für neue Anwender oder bestehende Partyline-Anwender, die von analogen Systemen in die überlegene Klangqualität und flexible Konnektivität der digitalen/IP-Kommunikation einsteigen wollen, wie etwa Theater, Gotteshäuser, Bildungseinrichtungen, mobile Anwendungen und AV-Vermietung. Da das DBP sowohl einen digitalen Partyline- als auch einen Matrix-Tastaturmodus bietet, bietet es auch einen hervorragenden ROI für Kunden mit bereits vorhandener RTS-Matrix-Intercom-Ausrüstung. Zum Beispiel können Anwender wie Broadcaster und Industrie-Anwender ihren Kommunikationsbestand kostengünstig mit digitaler Partyline erweitern — und gleichzeitig die Skalierbarkeit ihrer Matrix-Ausrüstung weiter nutzen.«

Das zum Patent angemeldete Design des DBP bietet komfortable und einfache Bedienung, so RTS. Obwohl das Gerät leicht und kompakt ist, stellt seine robuste Konstruktion sicher, dass es auch für die härtesten Arbeitsumgebungen geeignet ist. Die beschichteten, ergonomischen Lautstärkeregler und die gummierten Gehäusedetails sorgen für zusätzliche Griffigkeit und Fallfestigkeit. Das DBP ist nach IP53 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Während das Layout der Bedienelemente Partyline-Benutzern auf Anhieb vertraut sein wird, bietet das DBP ein Benutzererlebnis, das die Erwartungen übertreffen wird, erläutert RTS. Das intuitive, auf Symbolen basierende Menü-Navigationssystem wird über ein vollfarbiges, sonnenlichttaugliches, entspiegeltes TFT-Display dargestellt und ermöglicht eine schnelle und präzise Konfiguration für Benutzer aller Niveaus und unter allen Lichtverhältnissen. Die Talk- und Listen-Fähigkeit für bis zu vier gleichzeitig aktive Partylines (also Zugriff auf einen Pool von bis zu 16 Partylines) wird über vier große, hintergrundbeleuchtete Kanaltasten gesteuert, die auch für dedizierte Ressourcen wie etwa die Relay-Steuerung zugewiesen werden können.

Die digitale Audiotechnologie des DBP bietet eine höhere Wiedergabetreue und ein geringeres Grundrauschen im Vergleich zu analogen Geräten. Für den Anschluss von Headsets stehen sowohl 3,5-mm-TRRS– als auch XLR-Anschlüsse zur Verfügung, wobei drei verschiedene XLR-Optionen verfügbar sind: 4-polige Buchse, 4-poliger Stecker und 5-polige Buchse (unterstützt Stereo-Audio für unterschiedliche Einspeisungen am linken und rechten Kopfhörer). Eingehende Call-Benachrichtigungen erfolgen über akustische Alarme oder haptische Vibration.

DBP unterstützt auch die Bluetooth-Audioverbindung zu einem Headset, einem Mobiltelefon oder einem Streaming-Gerät (über die empfohlenen Dongles von Drittanbietern), was es einfach macht, andere Arten von Geräten in das System einzubinden, und es dem Beltpack ermöglicht, als kompakte »Basisstation« auf einem Schreibtisch zu dienen, während sich der Benutzer frei am Arbeitsplatz bewegt.