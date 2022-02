Forschungsschiff Nautilus nutzt RTS-Intercom

An Bord des Explorationsschiffs Nautilus wird die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen mit Systemen von RTS umgesetzt.

Das Forschungsschiff Nautilus dient zur Erforschung der Weltmeere und nutzt hierfür auch zwei Tauchroboter. Die Nautilus beherbergt eine Vielzahl von Wissenschaftlern, Pädagogen und Studenten an Bord, aber die Crew teilt ihre Erkundungen auch immer wieder live mit einem weltweiten Publikum: über drei HD-Video-Livestreams ihrer Aktivitäten auf ihrer Website.

IP-basiertes Intercom spielt an Bord insgesamt eine große Rolle und auch bei der Übertragung von Nautilus Live an das weltweite Publikum. Dabei setzt das Explorationsschiff auf Produkte und Lösungen von RTS-Intercoms: sowohl für den Schiffsbetrieb als auch für die wissenschaftliche Kommunikation auf globaler Ebene.







Intercom an Bord und verbunden mit Forschern an Land

Der 2008 von Dr. Bob Ballard gegründete Ocean Exploration Trust (OET) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Erforschung der Weltmeere verschrieben hat. OET betreibt das 68 m lange Forschungsschiff Nautilus und seine beiden Tauchfahrzeuge Hercules und Argus, die zur Erkundung des Meeresbodens eingesetzt werden.

Das Kontrollzentrum an Bord besteht aus drei miteinander verbundenen Schiffscontainern, in denen letztlich ein voll funktionsfähiger 4K-Fernsehsender untergebracht ist. Eine Besonderheit ist dabei, dass sowohl der gesamte Ton für die Livestreams, aber auch die Kommunikation für den Schiffsbetrieb, über RTS-Intercom-Systeme bereitgestellt werden.

Die Nautilus verwendet zwei digitale Odin-Matrixen mit 16 Anschlüssen und einen Trunkmaster-Server, um die Odins über 24 KP-5032- und KP-4016-Tastenfelder auf dem Schiff zu verbinden.

Außerdem werden ein drahtloser Roameo-Zugangspunkt mit zwei TR-1800-Beltpacks und acht lizenzierte Kanäle der virtuellen RTS-VLink-Intercoms für die Verbindung und Zusammenarbeit mit Forschern auf der ganzen Welt verwendet. Audio und Video für die Livestreams werden vom Videoingenieur an Bord gesteuert und dann über die Satellitenverbindung des Schiffs auf die OET-Website übertragen.

Der leitende OET-Videotechniker Dave Robertson, der auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Fernsehen und Postproduktion zurückblicken kann, war an der Spezifikation und Aktualisierung des Systems beteiligt. »Ich habe eine lange Erfahrung in der Entwicklung, Installation und dem Betrieb von Videomediensystemen, einschließlich Satellitenverbindungen, Kommunikation und IP-Video«, erklärt er. »Das passte perfekt zu OETs Vision einer Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen der Nautilus und Wissenschaftlern in aller Welt.«

Robertson und das OET-Team entwickelten die Idee, das bordeigene Intercom auch für die Interaktion mit Forschern an Land zu erweitern. Dies geschieht über die RTS-VLink-Software, eine IP-basierte Lösung, die sich nahtlos an die an Bord verwendeten Odin-Systeme anschließt. »Was diese Anwendung so einzigartig macht, ist unsere Fähigkeit, die Audiosignale der Forscher in einer Partyline zusammenzufassen und als Teil unserer Live-Satellitenvideostreams auszusenden«, erklärt Robertson. »Wenn man bedenkt, dass wir auf dem Ozean völlig isoliert sind, ist das ziemlich bemerkenswert.«

Mit VLink kann buchstäblich jeder Forscher über seine eigenen Geräte Teil des Erkundungsteams sein. Die VLink-Anschlüsse werden in das RTS-Haupt-Kommunikationssystem eingebunden, wobei der Zugriff und das Routing an Bord erfolgen. Dies ermöglicht den Wissenschaftlern an Land eine vollständige Telepräsenz, die über die Beobachtung und Kommentierung hinausgeht und sich auch auf Aktivitäten wie die Echtzeitsteuerung der Tauchfahrzeuge auf dem Meeresboden erstreckt.

Diese Erkundungen werden häufig mit Kommentaren versehen, so dass Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen — aber auch die breite Öffentlichkeit — die neuen Welten, die sich bei den Tauchgängen eröffnen, beobachten können. Zwischen den Tauchfahrzeugeinsätzen kann der Livestream Wissenschaftler bei der Verarbeitung von Proben oder anderen Aktivitäten zeigen.

Dave Robertson, der schon seit 1980 mit RTS-Lösungen arbeitet, schätzt es, dass in die RTS-Intercoms immer neue Technologien aufgenommen wurden, ohne die Kompatibilität mit den älteren Systemen zu beeinträchtigen, was den Nutzwert und die Rentabilität der Investitionen erhöht. »Selbst das Odin, das auf dem neuesten Stand der IP-Technologie ist, verfügt noch über Anschlüsse, die mit älteren Systemen, einschließlich analoger Zweidrahtsysteme, kommunizieren können«, fügt er hinzu.

Der Ocean Exploration Trust, der mit einer Vielzahl von Regierungs-, Bildungs- und privaten Sponsoren zusammenarbeitet, ist für die Durchführung seiner wissenschaftlichen Missionen gut gerüstet, nicht zuletzt dank der Intercom-Systeme von RTS, die Audio gleichzeitig an eine globale Gemeinschaft von virtuellen Forschern, Studenten und Forschern liefern.

RTS-Ausrüstungsliste

3 x Odin 16-port Omneo digitale Intercom-Matrix

15 x KP-4016-Tastenfelder

9 x KP-5032-Tastenfelder

1 x Roameo AP-1800 drahtloser Zugangspunkt

2 x Roameo TR-1800 Beltpacks

1 x VLink Virtual Matrix Server mit acht lizenzierten Ports

1 x TM-10K Trunkmaster-Server

1 x LCP-102 Level-Bedienfeld

PH-88R5-Headsets