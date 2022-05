RTS-Intercom-Matrix Odin im Auditorio de Lugo

Die digitale Intercom-Matrix Odin Omneo von RTS sorgt im neuen Kulturzentrum von Lugo für reibungslose Kommunikation.

Das neue Kulturzentrum in der historischen Stadt Lugo im spanischen Galizien wurde mit einer hochmodernen AV-Lösung ausgestattet. Das Herzstück dieser Installation, das eine einwandfreie Kommunikation zwischen den beiden Sälen des Auditorio de Lugo gewährleistet, ist eine digitale Intercom-Matrix des Typs Odin Omneo von RTS.

Das System mit 32 Ports wurde vom Systemintegrator Chemtrol installiert.

Das Auditorio de Lugo ist ein großer Kulturkomplex mit einer Fläche von mehr als 15.000 Quadratmetern. Er soll Heimstätte für Konzert-, Ballett- und Theaterproduktionen, aber auch für Konferenzen und Präsentationen werden. Der Veranstaltungsort ist in verschiedene Bereiche unterteilt, darunter gibt es zwei Säle für darstellende Künste (ein Auditorium mit 900 und ein Theater mit 300 Plätzen), einen Ausstellungs- und Kongressbereich, eine Musikschule, eine Mediathek, einen Vorführraum und acht Schulungsräume. Zudem gibt es einen gewerblichen Bereich, ein Restaurant, einen Bürobereich und eine Tiefgarage.

In den verschiedenen Räumen gibt es insgesamt 20 Sprechstellen, die über eine Odin-Matrix verbunden sind und eine reibungslose Kommunikation in hoher Tonqualität gewährleisten, so RTS und der Systemintegrator.

Chemtrol entschied sich für die 32-Port-Option des Odin-Systems, das auch die Möglichkeit bietet, das System auf bis zu 128 Ports in einem kompakten Gerät mit nur 1-HE-Rackplatz zu erweitern. Da das Audiosystem für den gesamten Veranstaltungsort über ein Dante-Netzwerk läuft, war es für Chemtrol sinnvoll und naheliegend, die Fähigkeit von Odin zu nutzen, nahtlos mit Dante-Audio über die integrierte Omneo-IP-Architektur zu kommunizieren, um das Intercom-System auch mit diesem größeren Netzwerk zu verbinden.

Dies ermöglicht einfache Kommunikation zwischen der Front-of-House-Galerieposition in beiden Sälen mit den Desktop-Tastenfeldern DKP-3016 einerseits und den Gebäudeflügeln, die über ein rackmontiertes KP-3016-Tastenfeld für beide Aufführungsräume verfügen.

Ergänzt wird die Lösung durch eine klassische Partyline-Intercom-Installation, die in beiden Sälen eingesetzt wurde. Das Partyline-System konnte nahtlos an die Odin-Sprechanlage angeschlossen werden. Ein PS-20 Zweidraht-Intercom-Netzteil befeuert die Partyline-Lösung, während BP-4000 Einkanal-Universal-Beltpack-Headset-Sprechstellen von den Benutzern angerufen werden.

Zusätzlich zu diesen festen Punkten investierte der Veranstaltungsort auch in ein Roameo DECT-basiertes drahtloses Intercom-System für mobile Benutzer, einschließlich AP-1800 Access Points und TR-1800 Beltpacks. Der Veranstaltungsort verfügt über sechs drahtlose Stationen, die sich mit dem digitalen Audionetzwerk verbinden und eine klare Kommunikation zwischen vielen Benutzern im gesamten Veranstaltungsort ermöglichen.

Neben den flexiblen Konnektivitätsoptionen war die Fähigkeit des Omneo-Netzwerks von Odin, nahtlos mit Dante-Audiogeräten zu kommunizieren, ein weiteres wichtiges Element bei der Auswahl. Darüber hinaus ermöglicht die Vier-Draht-Konnektivität von Odin die Integration mit traditionelleren Broadcast-Intercom-Systemen, während die Rvon IP-Konnektivität eine leistungsstarke Lösung für die Verbindung über größere Entfernungen darstellt, falls erforderlich.

Das Integrationsprojekt selbst stellte mehrere Herausforderungen dar: Da der Bau des Gebäudes lange vor der Entscheidung über die zu installierende AV-Ausrüstung abgeschlossen war, musste Chemtrol sein Design nachrüsten, ohne die Gestaltung des Veranstaltungsortes zu beeinträchtigen. Der Integrator wollte außerdem eine sehr leistungsfähige Infrastruktur schaffen, die die neueste Technologie nutzt und sich an zukünftige Innovationen anpassen kann. Dies führte zur Schaffung eines dichten Netzwerks aus Cat-6-Datenverkabelung und OM3-Glasfasern. Odin passte dank seiner vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und seines zukunftssicheren Designs für sich weiterentwickelnde Systeme perfekt in dieses Konzept.

Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Lösung, die genau den Anforderungen des Auditorio de Lugo entspricht. Dank des flexiblen und skalierbaren Intercom-Systems von RTS wird der Veranstaltungsort in der Lage sein, die Anforderungen von Produktionen jeder Größenordnung zu erfüllen und dabei stets eine einwandfreie Audioqualität zu liefern, so der Hersteller.