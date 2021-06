Panasonic stellt audio-basierte PTZ-Kamerasteuerung vor

Panasonic ergänzt seine PTZ-Kameralösungen um stimmbasiertes Kamera-Tracking mit Mikrofonen von Sennheiser. Unterschiedliche Sprecher bleiben so automatisch im Fokus der Kamera.

Durch audiobasiertes Tracking für PTZ-Kameras ist eine flüssige Kameraführung möglich. Passende Schwenks werden automatisiert möglich, auch wenn Fragen aus dem Plenum gestellt werden oder ein Kollege am Konferenztisch übernimmt – denn die Panasonic PTZ-Kameras lassen sich über die Stimme und mit einem entsprechenden Mikrofon steuern.

Ob bei Studierenden im Hörsaal oder bei einer Pressekonferenz mit Fragerunde – der jeweilige Redner wird in höchster Bildqualität aufgenommen. Dazu werden in den Veranstaltungsräumen Panasonic PTZ-Kameras und TeamConnect Ceiling 2-Mikrofone von Sennheiser installiert. Diese werden zentral von einer Steuereinheit über das Netzwerk verwaltet. Panasonic selbst nutzt diese Lösung bereits im eigenen Business Solution Center Europe (BSC) mit der Mediensteuerung von Crestron, aber auch vergleichbare Steuersysteme können verwendet werden.

Intelligentes bewegungs- und audiobasiertes Tracking

Die automatische Bewegungsverfolgung mit optionalem Gesichtstracking funktioniert bereits mit der Auto-Tracking Software von Panasonic (AW-SF100 / AW-SF200). Durch das audiobasierte Tracking kann der Hauptredner über die automatische Bewegungsverfolgung von einer PTZ-Kamera aufgenommen werden, während mit einer zweiten Kamera mit audiobasiertem Tracking weitere Teilnehmer bei ihrem Redebeitrag gefilmt werden, z. B. bei einer Konferenz.

Die Aufnahmebedingungen lassen sich individuell anpassen und als Voreinstellung speichern. So ist es beispielsweise möglich, einzelne Akteure zu priorisieren, um ungewollte Schwenks hin zu Gesprächen im Publikum zu vermeiden. Auch Ansteckmikrofone können dabei in den Ablaufplan der AV-Aufnahmen integriert und entsprechend priorisiert werden. Außerdem kann eine leichte Zeitverzögerung der PTZ-Kamera eingestellt werden, damit sie erst bei einem dauerhaften Audiosignal umschwenkt.

Mehr Zeit für Inhalte

Für Sprecher ist die neue AV-Lösung mit Panasonic und Sennheiser Komponenten eine erhebliche Erleichterung. Sie brauchen keinerlei technisches Know-how und auch keinen Kameramann oder einen Mischpulttechniker mehr vor Ort. Die Redner konzentrieren sich allein auf ihre Inhalte, während die Beiträge automatisch aufgezeichnet werden.

Ressourcensparend und investitionssicher

Unternehmen, die bereits PTZ-Kameras von Panasonic, Sennheiser-Mikrofone oder Mediencontroller im Einsatz haben, können diese weiterhin verwenden. Je nach Größe und Nutzung des Raums werden verschieden viele Kameras und Mikrofone kombiniert. Ein Sennheiser TCC2 Mikrofon kann dabei einen Raum von 60m2 bedienen. Für größere Flächen werden mehrere Mikrofone eingesetzt.

»Der Bedarf an hochwertigen und automatisierten AV-Formaten ist aktuell enorm. Vorstände und Politiker sind bei Mitarbeiterversammlungen und Pressekonferenzen auf Online-Formate angewiesen. Schulen und Hochschulen unterrichten digital«, sagt Guilhem Krier, Panasonic Head of New Business und Market Development bei MEBD & DSC Business Units. »Durch die audiobasierte Steuerung unserer PTZ-Kameras erhöht sich der Automatisierungsgrad und die komfortable Handhabung. Beides ist ein enormer Vorteil.«

»Unternehmen und Organisationen richten immer mehr Räume speziell für Online-Konferenzen ein«, erklärt Marco Schulz, Manager Sales Engineering bei Panasonic. »Die Vorteile hochwertiger AV-Sessions werden auch in Zukunft unser Leben mitbestimmen. Experten sprechen von neuen Hybridlösungen, also der dauerhaften Abwechslung zwischen Präsenzkonferenzen und Online-Besprechungen.«