VidiEditor für VidiNet

VidiEditor ist eine cloud-basierte Lösung für die steigende Nachfrage nach Remote Editing Workflows.

VidiEditor ist ein browserbasierter Desktop Editor mit umfangreichen Funktionen. Er ermöglicht den Einsatz von Remote Editing Workflows und sorgt gleichzeitig für eine bessere redaktionelle Bearbeitung und Aufbereitung des Contents. Die Anwendung wird als Teil von VidiNet angeboten, der cloudbasierten Media Services Plattform von Vidispine. VidiEditor funktioniert über einen Standard-Desktop-Internetbrowser und bietet dem Anwender eine sofort vertraute Bearbeitungsoberfläche, die schnell und einfach zu erlernen ist und sich ideal für den Einsatz bei Nachrichten, Sport und Unterhaltung eignet.

Die Anwendung wurde speziell für den Betrieb in der Cloud entwickelt und skaliert automatisch bei gleichzeitiger Nutzung durch mehrere Anwender. Für ungenutzte Anwendungsinstanzen oder Infrastruktur zahlen Nutzer so zu keiner Zeit.

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht das einfache Durchsuchen nach Medien mit sofortiger Vorschau in einem optimierten Player. Weiterhin ermöglicht VidiEditor eine schnelle und framegenaue Bearbeitung und Vorschau mit Trimmen, Ripple- Schnitt, Drag-and-Drop-Bedienung und intelligenten Tastenkombinationen. Die Anwendung verfügt über leistungsstarke Funktionen zur Optimierung der Timeline, wie Duplizierung von Audiokanälen, Audio-Nivellierung und einen genauen Pegelmesser. Voice-Over direkt in eine Sequenz aufzunehmen, aber auch einfache Veröffentlichungsoptionen geben Projekten den letzten Schliff.

»Remote Editing Workflows sind während der Pandemie unabdingbar geworden und inzwischen in Broadcast-Workflows fest etabliert«, so Karsten Schragmann, Head of Product Management für Vidispine bei Arvato Systems. »VidiEditor ist die ideale Kombination aus moderner Backend-Infrastruktur und smarter Skalierbarkeit. Damit erfüllt sie alle Anforderungen an intuitive Front-End-Interfaces, die Anwender im Zuge der Umstellung der Branche auf cloudbasierte Bearbeitungslösungen benötigen.«