Blackmagic stellt Web Presenter 4K vor

Web Presenter 4K kombiniert alle Funktionen des Blackmagic Web Presenter HD mit einem aufgerüsteten Hardware-Encoder fürs Streaming in nativer Ultra-HD-Auflösung.

Der Blackmagic Web Presenter ist eine Komplettlösung fürs Streaming. Mit dem professionellen Hardware-Streaming-Engine kann Web Presenter per Ethernet direkt an YouTube, Facebook, Twitter u. a. streamen. Seine USB-Anschlüsse funktionieren wie eine Webcam und unterstützen Computer sowie beliebige Streaming-Softwares oder gar Skype und Zoom. Man kann per Ethernet ans Internet streamen oder zum Verwenden mobiler Daten ein 5G- oder 4G-Mobiltelefon anschließen. Zudem hat der Web Presenter einen Ausgang fürs technische Monitoring von Video, Audiometer, Trendlinien und technische SDI-Daten.

Der neue Blackmagic Web Presenter 4K verfügt über einen modernisierten H.264-Encoder fürs Live-Streaming in nativer Ultra-HD-Auflösung. Im kompakten Design des neuen Web Presenter 4K ist ein 12G-SDI-Eingang mit Downkonverter eingebaut, der es Anwendern ermöglicht, in voller 1080p-HD bzw. 2160p-Ultra-HD-Qualität zu streamen. Beim Anschluss an Computer wird das neue Modell als USB-Webcam erkannt. Für diese Webcam-Funktion werden ebenfalls Auflösungen von 1080p HD bzw. 2160p Ultra HD unterstützt.

Funktionen im Überblick

Komplettlösung fürs Streaming an YouTube, Facebook, Twitter und weitere

Unterstützt Streaming per Ethernet oder über freigegebene Handys per USB

Eingebauter H.264-Hardware-Encoder in Broadcastqualität

Unterstützt Remote-Streaming über die 5G- oder 4G-Mobilfunkverbindung von Handys

USB-Erkennung wie eine Webcam zur Unterstützung sämtlicher Videosoftwares

Monitoring-Ausgabe (u. A. Audiopegelmeter, Trendlinien und technische SDI-Informationen)

Web Presenter Dienstprogramm für Mac und Windows

12G-SDI-Eingang mit Downkonvertierung für beliebige HD- und Ultra-HD-Quellen

AC- und DC-Anschlüsse für redundante Stromversorgung

Verfügbarkeit

Der Blackmagic Web Presenter 4K ist ab sofort zum Preis von 695 USD weltweit erhältlich.