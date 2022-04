Elements stellt Hybrid-Cloud-Konzept vor

Hybrid-Cloud ist ein Konzept, das öffentliche Clouds, private Clouds und Infrastrukturen vor Ort kombiniert, um eine flexible und kosteneffiziente Umgebung zu schaffen.

Was ist eine Hybrid-Cloud?

Durch die Kombination verschiedener Speichertechnologien ist es möglich, die Vorteile dieser einzelnen Technologien, beispielsweise hohe Leistung und Kapazität, zu nutzen, ohne die jeweiligen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen – etwa hohe Wartungskosten oder Investitionen in die Infrastruktur. Eine hybride Cloud-Umgebung bringt Teams unabhängig von ihrem Standort zusammen, ermöglicht den sicheren Austausch von Inhalten und bietet sogar die Möglichkeit, Speicherkapazität und Leistung dynamisch zu skalieren, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Effizienz der Hybrid-Cloud-Umgebung hängt demnach in hohem Maße von der Verwaltungsoberfläche und der Auswahl an Tools und Funktionen ab, die sie bietet.

Neue Möglichkeiten der Cloud-Integration

Vom ersten Tag an wurden die Elements-Plattform und die von ihr angebotenen Tools mit Blick auf die Cloud entwickelt, betont Elements. Aus diesem Grund ist es möglich, Elements-Systeme mit Cloud-Lösungen nahtlos zu integrieren. Über eine einheitliche Schnittstelle ist es möglich, auf den leistungsstarken On-Premise-Speicher zuzugreifen und ihn zusammen mit einer Reihe von Cloud-Speicherlösungen zu verwalten. Tools wie die Medienbibliothek und der der Elements-Client ermöglichen es, das volle Potenzial der Hybrid Cloud zu nutzen – und das auch ohne technische Kenntnisse.

Die Cloud wird aktiv

Mit dem Elements-Client, dem intuitiven Verbindungsmanager von Elements, können Benutzer Cloud-Arbeitsbereiche direkt auf ihrer Workstation einrichten. Mit dieser Funktion ist die Cloud so einfach zu erreichen und zu nutzen wie ein normaler Shared-Storage-Mount und ermöglicht einen weitaus intuitiveren Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten im Vergleich zum üblichen Zugriff über einen Browser. Der Elements-Client bietet auch den Vorteil der Berechtigungsverwaltung und erlaubt es, zu entscheiden, wer was mounten darf. Wenn man die Medienbibliothek mit dem Cloud-Speicher verbindet, lassen sich die Inhalte anzeigen und eine Vielzahl von Funktionen für die Zusammenarbeit freischalten.

Verschiedene Clouds haben unterschiedliche Stärken

Mit der Elements-Plattform ist es möglich, die individuellen Vorteile verschiedener Cloud-Services gleichzeitig zu nutzen. In Verbindung mit Diensten wie Elastic Block Storage bietet Elements beispielsweise einen leistungsstarken Cloud-basierten gemeinsamen Speicher. In Kombination mit Cloud-Workstations lassen sich so Leistungen zu erzielen, die bisher nur mit modernstem On-Premise-Speicher möglich waren. Gleichzeitig kann AWS S3 oder Microsoft Azure Blob für den Großteil der Speicherkapazität zu geringen Kosten genutzt werden. Diese Art der flexiblen Cloud-Nutzung ermöglicht es, den gesamten Workflow in die Cloud zu verlagern und die Investitionen in die Infrastruktur erheblich zu reduzieren.

Medien über mehrere Standorte hinweg verwalten

Die Elements-Medienbibliothek ist die fortschrittliche browserbasierte Asset-Management- und Kollaborationsplattform von Elements, die entweder vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden kann. Sie ist vergleichbar mit einer leistungsstarken Online-Medienplattform, die eine beliebige Anzahl von Produktionsstätten verbinden kann und die ausgewählten, lokal gespeicherten Medien anzeigt. Benutzer mit ausreichenden Zugriffsberechtigungen können die Inhalte problemlos durchsuchen und zwischen den Standorten übertragen. Diese Funktionen verbinden globale Teams und bieten eine einheitliche Plattform für Zusammenarbeit und Verwaltung.

Durch den Einsatz beschleunigter Übertragungstechnologien ermöglicht die Elements-Plattform eine extrem schnelle Datenübertragung zwischen verschiedenen Standorten. Mit dieser Funktion ist es möglich, Dateien bis zu 5 Mal schneller über das Internet versenden.

Das Beste aus der Cloud herausholen

Elements-Systeme bieten eine breite Palette von Tools und Funktionen, mit denen das Potenzial von Cloud-Technologien ausgeschöpft werden kann. Die Medienbibliothek ist nicht nur eine vielseitige Content-Management-Plattform, sondern enthält auch einen integrierten Rough-Cut-Editor mit Timelines, die sich dann in ein NLE importieren lassen. Mit einem einzigen Klick im Elements-Bedienfeld in Adobe Premiere Pro oder DaVinci Resolve können Benutzer die Proxys der Medienbibliothek auch für die Offline-Bearbeitung wiederverwenden – für ein reibungsloses Arbeiten, ohne Zeit für die Proxy-Erstellung zu verschwenden. Nach Abschluss des Schnittprojekts können die Medien durch Drücken der gleichen Taste wieder mit hochauflösendem Material verknüpft werden.

Perspektiven

Elements ist sich sicher, dasss Cloud-Technologien das Potenzial haben, so gut wie jeden digitalen Anwendungsfall zu verbessern oder sogar zu revolutionieren. André Kamps, Geschäftsführer von Elements, bekräftigt: »Cloud-Technologien ermöglichen es uns, Workflows zu erstellen, die noch vor wenigen Jahren Science-Fiction waren.«

Mit einer hybriden Cloud-Umgebung von Elements werde es demnach möglich, die fortschrittlichsten Medien-Workflows auszuführen und eine leistungsstarke und flexible Plattform zu erhalten, die sich problemlos an zukünftige Anforderungen anpassen lasse, so das Unternehmen.