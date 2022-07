Singular zertifiziert Crystal-Board

Live-Grafik-Anbieter Singular zertifiziert M-Webkey als Keying-Lösung.

Singular hat eine cloud-native Plattform entwickelt, mit der man Live-Grafiken gestalten kann. Singular-Live wird komplett über einen Webbrowser abgewickelt. Aber wenn man die Grafiken dann in SDI- oder IP-Videos einbinden will, braucht man dafür dann eine Keying-Lösung — und hier kommt M-Webkey von Crystal Vision ins Spiel. M-Webkey rendert sozusagen die Grafik, die auf einer Webseite zur Verfügung steht, mit der richtigen Auflösung und Bildrate in ein Videosignal und keyt somit die von Singular bereitgestellte Grafik in ein Video. Nun hat Singular diese Lösung zertifiziert.

Die Verwendung von M-Webkey von Crystal Vision mit Singular-Live ist einfach: Singular-Live generiert eine URL für die erstellte Grafik und bietet eine Schaltfläche zum Kopieren der URL in die Zwischenablage des Computers. Diese kann dann direkt in das Feld »Webserver-URL« auf dem M-Webkey webbrowser-basierten VisionWeb Control eingefügt werden.

Der M-Webkey ist somit ein Web Page Keyer von Crystal Vision, der Singular-Anwendern eine einfache, kompakte und erschwingliche Lösung für das Keying von Grafiken auf unkomprimiertes SDI- oder IP-Video bietet. Dabei stehen Funktionen wie die vollständige Steuerung und Überwachung per Web-GUI, SNMP oder JSON API zur Verfügung.

Weitere Infos

Die cloud-basierte Singular-Live-Plattform ist template-basiert und bietet eine umfassende Palette an anpassbaren Grafik-Overlays in Broadcast-Qualität und ermöglicht es Sendern, dynamische Grafiken mit Web-Technologien wie HTML, CSS3 und Javascript zu erstellen. Auf diese Webgrafiken kann von überall aus über ein webbrowser-fähiges Gerät oder eine in einen anderen Cloud-Service, eine Software-Anwendung oder ein Hardware-Gerät eingebettete Web-Rendering-Funktion zugegriffen werden.

Ein solches Gerät ist M-Webkey, eine Software-App, die auf der Marble-V1-Medienprozessorkarte von Crystal Vision läuft und eine Webseite in einen unkomprimierten SDI- oder IP-Videostream einbinden kann. Dabei kann der Videoeingang oder eine Stanzfarbe als Hintergrundquelle eingestellt werden, und die angegebene Webseite liefert die überlagerte Vordergrundquelle sowie das Key-Signal, das die Position und Transparenz der Grafik definiert.

M-Webkey rendert die Webseite mit der richtigen Auflösung und Bildrate für das Videosignal und keyt dann die Grafik in das Video. Der M-Webkey kann mit IP (SMPTE ST 2022 und ST 2110 Video), mit SDI oder mit IP und SDI gleichzeitig verwendet werden. Nützliche Funktionen zusätzlich zu seinen Broadcast-Standard-Steuerungsoptionen sind die Möglichkeit, die Grafik auf- und abzublenden, croppen von Vorder- oder Hintergrund, ein Framestore-Synchroniser, zehn FRames Videoverzögerung und Signalstatusüberwachung.

M-Webkey ermöglicht die Eingabe von bis zu zwei DNS-Serveradressen, auf die über die 10-GbE-Netzwerkschnittstellen zugegriffen werden kann.

Die Kombination von Singular-Live und M-Webkey bietet dem Anwender eine einfache, kompakte und kostengünstige Lösung für das Keying von Grafiken auf SDI- oder IP-Video. Die alternative Lösung wäre die Verwendung eines entsprechend ausgestatteten PCs mit einer SDI-Karte, die sehr viel umständlicher einzurichten und zu bedienen ist, mehr Platz und Strom verbraucht und nicht über die ausgeführten Broadcast-Funktionen verfügt.

Philip Scofield, der Geschäftsführer von Crystal Vision, erklärt dazu: »Diese Partnerschaft bringt Singulars webbasierte Grafiken in die Live-Broadcast-Produktion. Sie zeigt auch die Stärke der Marble-Plattform von Crystal Vision, die sowohl als leistungsstarker Medienverarbeitungscomputer als auch als synchronisierender Echtzeit-Keyer/Videoprozessor eingesetzt werden kann.«

Vertriebspartner von Crystal Vision in Deutschland ist SHM Broadcast.