Datenmanagementlösung Aja Diskover Media Edition

Mehr Übersicht und bessere Analysen für unstrukturierte Mediendaten, auch wenn sie über viele Speicherorte verteilt sind: das ist das Ziel von Aja Diskover Media Edition.

Aja Video Systems hat sich an Diskover Data beteiligt, einem Entwickler von Datenanalyse-Software. Das US-Unternehmen betont, bei Diskover eine proaktive Rolle spielen zu wollen. Erstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist die Aja Diskover Media Edition.

Diese Datenmanagement-Lösung soll es ermöglichen, unstrukturierte Daten, die über heterogene Speicherorte verteilt sind, in einem globalen Index zu konsolidieren. Modernste Analysewerkzeuge in Kombination mit einzigartig schnellen Suchfunktionen sollen alle Ebenen eines Unternehmens in die Lage versetzen, engere und einfacher nutzbare Beziehungen zu den eigenen Daten aufzubauen. Im Medienbereich soll sich Diskover insbesondere für Produktion, Postproduktion und Distribution eignen. Die Software soll helfen, fundierte Entscheidungen fällen zu können, die Betriebskosten zu senken sowie verbesserte Arbeitsabläufe und bessere Monetarisierung zu ermöglichen.

Die Basis der Software hat Open-Source-Wurzeln. Aja Diskover Media Edition nutzt diese Basis und ist optimiert für einfaches Suchen, Finden und Analysieren von Media-Asset-Daten, die aus On-Premise-, Remote- und Cloud-Speichern stammen können, wobei die zugehörigen Metadaten dann in einem einheitlichen globalen Index zusammengefasst werden.

Warum man das braucht, erklärt Aja so: Der Medien- und Unterhaltungsbereich wird nach neueren Studien in den nächsten drei Jahren mehr Daten erzeugen als in den vergangenen drei Jahrzehnten.

Um diese Datenflut nicht einfach nur irgendwo abzulegen, sondern sie aktiv nutzen und monetarisieren zu können, benötigt man zweifellos passende Werkzeuge — und Aja glaubt, dass die Software Aja Diskover Media Edition genau das ermöglicht.

Die Software wurde laut Hersteller für eine Reihe von Fachleuten in der Medien- und Unterhaltungsbranche entwickelt: von Führungskräften bis hin zu Systemadministratoren, IT-Managern, operativem Personal, Kreativen und mehr. Die Software ermöglicht es laut Aja den Anwendern, Hunderte von Petabytes an Daten und mehr zu indizieren, um Dateien leicht finden und analysieren zu können und etwa auch falsch zugewiesene Ressourcen aufzuspüren. Letztendlich können die Anwender mit ihr Zeit und Kosten sparen, indem sie ihnen hilft, verschwendeten Speicherplatz, veraltete und ungenutzte Dateien, Datenänderungen und vieles mehr zu identifizieren.

Apropos Kosten: Aja Diskover Media Edition ist ab sofort für ein Jahresabonnement von 12.000 US-Dollar pro Node erhältlich.



Firmenvideo zu Aja Diskover Media Edition.

»Wir wissen aus erster Hand, wie unhandlich das Datenmanagement für unsere Kunden in der Content-Produktion und Postproduktion geworden ist und welch große Herausforderung es ist — zumal sich der M&E-Markt auf einen noch nie dagewesenen Content-Boom vorbereiten muss. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Dateien vermehren, ist es von entscheidender Bedeutung zu wissen, wo diese Dateien gespeichert sind, wie viel diese Speicherung kostet, wer auf diese Dateien zugreift und wo sie archiviert werden — aber diese Informationen sind oft schwer zu beschaffen«, erklärt Nick Rashby, Präsident von Aja. »Aja Diskover Media Edition beendet das Rätselraten und hilft M&E-Profis, viel effizienter zu arbeiten. Eines der Erfolgsgeheimnisse von Aja während vieler Jahre war stets unsere Fähigkeit, Technologien zu liefern, die Probleme der Branche durch Partnerschaften mit Unternehmen wie Diskover lösen, und wir freuen uns, die daraus resultierende Technologie mit der M&E-Gemeinschaft zu teilen.«

»Wir haben die Diskover-Technologie zur Datenkuratierung entwickelt, als das Problem der Datenverwaltung in einer Reihe von Branchen gerade erst aufkam«, so Paul Honrud, CEO von Diskover. »Unsere Lösungen werden bereits von Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Technologie, Unternehmen und Medizin eingesetzt, und wir freuen uns, unser Angebot nun auch auf den Bereich der Erstellung von Medieninhalten auszuweiten. Aja bietet erstklassige Lösungen für die Content-Produktion und ist ein idealer Partner für uns, da viele ihrer bestehenden Kunden von unserer Lösung profitieren werden.«

Ken Spickler, Director of Engineering bei Visual Data Media Services und einer der ersten Anwender der neuen Software, erklärt: »Mit der Web-Oberfläche von Diskover kann jeder in unserem Team schnell auf alle Informationen zugreifen, die er sucht — egal, ob es darum geht, die Speichernutzung zu verfolgen, herauszufinden, wie wir unsere Dateien besser verwalten können, oder über unser Datenwachstum auf dem Laufenden zu bleiben. Wir freuen uns auf all die neuen Funktionen, die Aja mit seiner Media Edition bietet.«

Ordnung, Analyse, Monetarisierung

Mit Aja Diskover Media Edition können laut Hersteller Metadaten nahtlos erfasst und mit betriebswirtschaftlichen Aspekten und weiteren Einblicken verknüpft werden, um dann qualifizierte Entscheidungen für Geschäftsprozesse zu fällen und Arbeitsabläufe zu rationalisieren.

Die Software enthält benutzerdefinierte Plug-Ins, die laut Aja die spezifischen Anforderungen der Zielgruppe auf der ganzen Welt erfüllen können, unabhängig von den physischen oder virtuellen Plattformen, die zur Speicherung der Medieninhalte verwendet werden. Die Aja Diskover Media Edition ermöglicht es den Anwendern außerdem, gleichzeitig auf mehreren Plattformen zu suchen, Daten in einem Master-Index zu entdecken und zu präsentieren und gleichzeitig Berichte und Kostenanalysen für eine Reihe von Rollen in Produktionen oder Unternehmen zu erstellen.

Die wichtigsten Highlights: