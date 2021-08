Aja: native Software-Unterstützung für Apple-M1-Chip

Die Desktop-Software von Aja für Kona, Io und T-Tap Pro sowie der jüngste Aja-SDK bieten native Unterstützung für Apple-Rechner mit M1-Chip, sowie weitere Verbesserungen.

Die neue Version der Desktop-Software von Aja, die man benötigt, um die Produkte Kona, Io und T-Tap Pro konfigurieren und optimal nutzen zu können, steht nun in der Version 16.1 zur Verfügung.

Wichtiges Feature ist die native Unterstützung von Apple-Rechnern mit M1-Chip. Das gleiche gilt für den Aja SDK, mit dem die Developer-Partner von Aja Integrationen umsetzen.

Über die M1-Chip-Unterstützung hinaus bieten die neuen Versionen weitere Verbesserungen für die Optimierung verschiedener Audio-, Broadcast-, Produktions- und Post-Workflows und für Tools von Drittanbietern.

Durch die Aktualisierung der Software können nun auch Apple-M1-Anwender professionelle Video-I/O-Hardware von Aja schneller und effizienter nutzen als bisher. Die Unterstützung von Intel-basierten Systemen von Apple sowie von Windows-, Linux-Ubuntu- und Linux-CentOS-Systemen bleibt weiterhin gewährleistet, erklärt Aja.

Zu den wichtigsten Highlights der neuen Versionen gehören:

Die Desktop Software 16.1 wurde optimiert, um native Apple-M1-Unterstützung für Aja MacOS-Treiber und Anwendungs-Plug-Ins, Aja Control Room, Aja Control Panel, Aja System Test und NMOS-Software zu erreichen.

Verbesserte Telestream-Wirecast-Unterstützung, einschließlich 4K über 12G/6G-SDI, digitalem AES-Audioeingang und analogem Audioeingang (Leitungspegel)

Verbesserungen des Aja Control Panels

V4L2-Updates für Kona HDMI

64-Kanal-Audio-Unterstützung für NTV2 SDK

»Da die Nachfrage nach Video in allen Branchen weiter steigt, wollen Profis in den Bereichen Broadcast, Produktion, Postproduktion und AV stets die neuesten Technologien wie den sehr leistungsstarken Apple-M1-Chip voll ausnutzen können. Deshalb haben wir der Entwicklung dieser neuen Versionen Priorität eingeräumt und freuen uns, sie den Aja-Endbenutzern und Entwicklerpartnern zur Verfügung stellen zu können«, so Nick Rashby, Präsident von Aja Video Systems.

»Die Aja Desktop Software v16.1 bietet Kona-, Io- und T-Tap-Pro-Anwendern weiterhin neue Funktionen zur Optimierung kreativer Workflows, während das Aja SDK v16.1 Verbesserungen enthält, die eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für Entwicklerpartner eröffnen.«

Die Aja Desktop Software v16.1 ist ab sofort als kostenloser Download auf der Aja-Supportseite erhältlich. Aja SDK v16.1 ist für Teilnehmer des Aja Developer Program als kostenloser Download von der Aja Developer Partner-Supportseite verfügbar.