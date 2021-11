Preissenkung für DaVinci Resolve Keyboards und Panels

Blackmagic Design hat neue Niedrigpreise für seine Gradingpulte sowie Editor Keyboards veröffentlicht.

Die neuen Preise im Überblick:

DaVinci Resolve kostenfrei

DaVinci Resolve Studio 295 USD

DaVinci Resolve Speed Editor 395 USD (Preiserhöhung von 100 USD)

DaVinci Resolve Editor Keyboard 595 USD (Preisersparnis von 400 USD)

DaVinci Resolve Micro Panel 795 USD (Preisersparnis von 200 USD)

DaVinci Resolve Mini Panel 1.995 USD (Preisersparnis von 1.000 USD)

Das DaVinci Resolve Speed Editor Paket ist ab sofort nicht mehr verfügbar. Dieses Modell wird ab sofort als eigenständiges Produkt zum Preis von 395 USD und nicht länger als Zugabe beim Erwerb von DaVinci Resolve Studio angeboten.

Beim Kauf folgender Produkte gibt es künftig die DaVinci Resolve Studio Software als Zugabe:

DaVinci Resolve Speed Editor

DaVinci Resolve Editor Keyboard

DaVinci Resolve Micro Panel

DaVinci Resolve Mini Panel

Jedes dieser Produkte hat demnach einen zusätzlichen Wert von 295 USD, da für ihren Einsatz keine zusätzliche Software gekauft werden muss.

Durch die Beendigung des DaVinci Resolve Speed Editor und DaVinci Resolve Studio Paketangebots entstehen geringe Mehrkosten, wenn beide Produkte zusammen gekauft werden, denn zum neuen Kaufpreis eines DaVinci Resolve Speed Editors gibt es ja nun die Software dazu. Die neue Kombination ersetzt damit das vorherige Kennenlernangebot, das seit der Produkteinführung des DaVinci Resolve Speed Editors erhältlich war.

Die folgenden Produkte inkl. DaVinci Resolve Studio Software sind ab sofort bei autorisierten Blackmagic Design Händlern weltweit erhältlich: DaVinci Resolve Speed Editor 395 USD, DaVinci Resolve Editor Keyboard 595 USD, DaVinci Resolve Micro Panel 795 USD und DaVinci Resolve Mini Panel 1.995 USD.

DaVinci Resolve Keyboards wurden parallel zum Cut- und Edit-Arbeitsraum entwickelt, um den Schnitt erheblich zu beschleunigen. Haptische Bedienelemente zum Anpacken sorgen für ein wesentlich angenehmeres Nutzererlebnis, als wenn lediglich in der Software geschnitten würde. Im Gegensatz zur Maus können Schnittmarken mit dem metallenen, weichgummiüberzogenen Suchlaufregler genauestens in der Timeline gesucht und gesetzt werden. Es fühlt sich fast so an, als halte man die Timeline in der Hand. Zusammen mit den Trimmtasten dient der große Suchlaufregler zum Live-Trimmen. Und weil er so präzise funktioniert, geht das natürlich schneller. Der Suchlaufregler bietet Nutzern beim Schneiden und Trimmen eine ganz neue Arbeitsweise.

Auf dem DaVinci Resolve Speed Editor finden sich links dedizierte Tasten für verschiedene Schnittfunktionen und auf der rechten Seite ein hochwertiger Suchlaufregler mit elektronischen Kupplungs- und Transporttasten. Um Shots ausfindig zu machen, können Nutzer mit der rechten Hand den Suchlaufregler und die »Source Tape«-Tasten betätigen und mit links gleichzeitig In- und Out-Punkte markieren, Schnitte ausführen und live trimmen. All das geht, ohne die Maus zu berühren. Das DaVinci Resolve Editor Keyboard verfügt über eine QWERTY-Tastatur mit farblich markierten Tasten für Editoren, die jeden Tag stundenlang schneiden.

Mit dem DaVinci Resolve Micro Panel sowie dem DaVinci Resolve Mini Panel können Nutzer mehrere Parameter gleichzeitig anpassen und somit Looks kreieren, die mit Maus und Tastatur nicht machbar wären. Das DaVinci Resolve Micro Panel eignet sich besonders für Branchenneulinge und alle, die eine tragbare Lösung brauchen. Es kommt mit drei hochwertigen Trackballs, Drehreglern für primäre Anpassungen und Tasten für Wiedergabe und Navigation. Das DaVinci Resolve Mini Panel ist mit zusätzlichen Bedienelementen und Displays ausgestattet, um auf buchstäblich jede Palette und jedes Tool zuzugreifen.

»Wir haben alles darangesetzt, den Preis der Panels und des Editor-Keyboards durch eine effektivere Fertigung zu senken. Mit der Ersparnis und der Einbeziehung von DaVinci Resolve Studio hoffen wir, noch mehr Kunden den Umstieg auf anspruchsvollere und viel hochwertigere Postproduktions-Workflows zu ermöglichen«, so Grant Petty, CEO, Blackmagic Design. »Unser Produkteinführungsangebot, bei dem es beim Kauf von DaVinci Resolve Studio einen kostenlosen DaVinci Resolve Speed Editor dazugab, war extrem beliebt. Deshalb haben wir beschlossen, DaVinci Resolve Studio zusammen mit dem DaVinci Resolve Speed Editor anzubieten. Ohne Maus und Tastatur lässt es sich so leicht und schnell schneiden und graden. Das macht richtig Spaß. Wir hoffen, dass jetzt noch mehr Nutzer davon profitieren können.«