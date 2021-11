Red und CS bieten gemeinsam Kamerazubehör an

Red und Creative Solutions haben gemeinsam Kamerazubehör entwickelt und stellen nun die ersten Produkte vor.

Creative Solutions (CS) und Red Digital Cinema haben nun erste Zubehörprodukte für die V-Raptor-Poduktfamilie von Red vorgestellt. Das ist einerseits ein neues 7-Zoll-Touchscreen-Panel für Betrachtung und Bedienung der Kamera, die aus dem DSMC3-Body und dem V-Raptor-Sensor besteht, sowie um ein Production Pack, mit dem man die nackte Kamera riggen kann.

DSMC3 RED Touch 7.0

Der DSMC3 Red Touch 7.0 ist ein Touchscreen-Monitor mit 7-Zoll-Bilddiagonale, der für die Red-Kamera V-Raptor optimiert wurde. Er ermöglicht es den Kameraleuten, ihr Kamerabild auf einem tageslichttauglichen DCI-P3-Display zu betrachten. Der Monitor kann über ein einziges Kabel angeschlossen und betrieben werden.

Über dieses Kabel wird das Display aus dem Kameraakku mit Strom versorgt, erhält darüber die Bildsignale und gibt Bedienbefehle per Touchscreen an die Kamera weiter. Ermöglicht wird das durch das spezielle Red Interface Modul. Der DSMC3 Red Touch 7.0 verfügt außerdem über eine komplett neu gestaltete und einzigartige Software-Benutzeroberfläche zur Kamerasteuerung, die auf dem PageOS-4-Betriebssystem von SmallHD basiert.

»Der Monitor wird zur Steuerzentrale des neuen V-Raptor-Kamerasystems«, erläutert Greg Smokler, GM of Cine bei Creative Solutions. »Er bietet nahtlosen Zugang zu allen wichtigen Kamera- und Monitoreinstellungen sowie -Tools — und er ist so gestaltet, dass er für alle, die schon mit Red- oder SmallHD-Systemen gearbeitet haben, vertraut ist und intuitiv genutzt werden kann.«

V-Raptor Production Pack

Das neue V-Raptor Production Pack ist ein Rigging-System, das als vollständig integriertes End-to-End-Kamerazubehörsystem konzipiert wurde.

Es eignet sich demnach ideal für den Aufbau einer übersichtlich, ordentlich gestalteten Kamera und ist flexibel anpassbar: sorgfältig durchdacht und in Harmonie mit dem Kameragehäuse konzipiert, erläutern Red und CS.

»Es war uns unglaublich wichtig, dass dieses Kit so konzipiert ist, dass es den Kameraleuten die bestmögliche Flexibilität am Set bietet. Da wir dieses Paket in enger Zusammenarbeit mit Red entwickelt haben, konnten wir das sauberste, nahtloseste Kamerazubehörsystem schaffen, das ich je gesehen habe«, sagt Dominick Aiello, Senior Director of Accessories bei Creative Solutions.

»Bei CS betrachten wir es als unsere Aufgabe, Systeme zu entwickeln, die sich nahtlos in Kameras und Workflows integrieren lassen«, erklärt Greg Smokler, GM of Cine bei Creative Solutions. »Wir wollen, dass die Ausrüstung und die Kamera ‚verschwinden‘, so dass sich die Kameraleute auf das Wichtigste konzentrieren können: die Aufnahme zu machen. Die Zusammenarbeit mit Jarred Land, Jeff Goodman, Matt Tremblay und dem Rest des Red-Kamerateams war unglaublich fruchtbar, weil sie die Herausforderung genau so sehen.«