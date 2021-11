Vitec übernimmt Savage

Hauptproduktpalette von Savage sind Fotohintergründe: etwa nahtlose Spezialpapiere, faltenfreie Hintergrundoberflächen.

Vitec hat sich mit Savage geeinigt, das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften bis Ende November 2021 zu übernehmen. Kernprodukte von Savage sind Hintergründe für den professionellen Studiofotomarkt. Das Unternehmen sitzt in Phoenix in den USA und wurde 1937 gegründet. Savage produziert hochwertige, nahtlose Spezialpapierhintergründe, die eine flache, faltenfreie Hintergrundoberfläche gewährleisten.

Solche Hintergründe sind die größten Verbrauchsprodukte auf dem Markt der kommerziellen Fotografie. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug in jedem professionellen Studio, da sie schnell und einfach aufgebaut werden können und es dem Fotografen ermöglichen, die Zeit für die Nachbearbeitung drastisch zu reduzieren, indem er den gewünschten Look direkt mit der Kamera erzielen kann.

Savage bietet eine umfangreiche Bandbreite von Produkten an, die zahllose Anwendungen und Farben abdecken. In der – auch durch die Pandemie geprägten – digitalen Ära hat die professionelle Studiofotografie drastisch zugenommen, angeführt vom Wachstum des E-Commerce-Verkaufs; 90% der Online-Käufer geben an, dass die Bildqualität der wichtigste Faktor im Kaufentscheidungsprozess ist.

Savage bedient direkt dieses schnell wachsende Marktsegment und erfüllt die Nachfrage von Vloggern und Influencern nach einfach einzurichtenden Hintergründen für ihre TikTok- oder YouTube-Videos.

Marco Pezzana, Divisional CEO von Vitec Imaging Solutions, erläutert: »Savage-Hintergründe ergänzen das bestehende Portfolio von Vitec an Zubehör für professionelle Bildgestalter. Diese Akquisition bringt den weltweit führenden Anbieter von Foto-Support und Imaging-Zubehör mit dem weltweit führenden Hersteller von Hintergründen zusammen und versorgt professionelle Fotografen, Kreative und Vlogger mit der besten Studioausrüstung ihrer Klasse.«

Hayward Richard Pressman, Vorstandsvorsitzender von Savage Universal Corp, kommentiert: »Wir haben eine lange und erfolgreiche Beziehung zu Vitec und kennen das Unternehmen sehr gut. Sie teilen unsere Geschäftswerte und haben, wie wir auch, den Kunden immer in den Mittelpunkt ihres Geschäfts gestellt. Die Tradition von Savage, innovative und qualitativ hochwertige Zubehörprodukte anzubieten, die schnell und vollständig geliefert werden, wird fortgesetzt. Unser Unternehmen feierte kürzlich sein 84-jähriges Bestehen. Ich möchte allen, die diesen Weg mit uns gegangen sind, meinen Dank aussprechen und Ihnen dafür danken, dass sie unser Partner sind und uns an diesen Punkt gebracht haben.«