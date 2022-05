Vitec Group heißt jetzt Videndum

Der Firmenwechsel war wegen eines Namensstreits nötig.

Die Vitec Group hat ihren Firmennamen gewechselt und heißt künftig Videndum. Der Grund ist ein langjähriger Rechtsstreit um den bisherigen Namen: Es gibt ohnehin mehrere Unternehmen, die sich Vitec nennen und es gab — auch durch den Expansionskurs der Vitec Group in den vergangenen Jahren — auch Überschneidungen im Marktbereich Medientechnik. Nun hatte die Vitec Group in einigen Territorien die Namensrechte verloren und entschloss sich deshalb zur Umfirmierung.

Zum nun Videndum genannten Unternehmen gehören weiterhin alle, mittlerweile recht zahlreichen, übernommenen Marken: Anton/Bauer, Audix, Autocue, Autoscript, Avenger, Camera Corps, Colorama, Gitzo, Joby, Lightstream, Litepanels, Lowepro, Manfrotto, National Geographic, Oconnor, Quasar Science, Rycote, Sachtler, Savage, SmallHD, Teradek, The Camera Store, Vinten und Wooden Camera.

Im Zuge der Namensänderung der Dachfirma zu Videndum baut das Unternehmen auch einige Strukturen um und benennt auch eine seiner Divisionen neu. So heißt die bisherige »Imaging Solutions Division« künftig »Media Solutions« — weil die zu dieser Division gehörenden Marken Audix, Joby und Rycote eben (auch) Audioprodukte anbieten. Neben den »Media Solutions« gibt es innerhalb von Videndum noch die Divisionen »Production Solutions« und »Creative Solutions«.

Stephen Bird, Chief Executive von Videndum, sagt zum Namenswechsel: »Videndum ist mehr als nur eine Namensänderung, sondern spiegelt einerseits unseren Zweck und unsere Möglichkeiten besser wider und signalisiert andererseits eine neue Phase in der Entwicklung der Gruppe. Das Unternehmen hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend weiterentwickelt, und wir sind jetzt ein hochwertigeres Unternehmen mit fortschrittlicheren technologischen Fähigkeiten, das in mehreren Marktsegmenten im Herzen des spannenden und wachsenden Marktes für die Erstellung von Inhalten tätig ist.«