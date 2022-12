Mit Claypaky in der Unternehmensgruppe wird Arri zu einem führenden Anbieter von Beleuchtungslösungen sowohl für Film als auch Live-Entertainment.

Arri übernimmt Claypaky von AMS Osram. Mit dieser Akquisition bindet das Filmtechnikunternehmen einen namhaften Lichthersteller für die Entertainment- und Bühnenbranche an sich.

»Mit Claypaky in der Unternehmensgruppe wird Arri zu einem führenden Anbieter von Beleuchtungslösungen mit Topmarken sowohl für den Film- als auch den Live-Entertainment-Markt«, betont Dr. Matthias Erb, Vorstandsvorsitzender von Arri. »Die Expertise, Leidenschaft und Hingabe für Beleuchtung, die beide Firmen auszeichnen, demonstrieren, dass wir gut zusammenpassen. Diese Gemeinsamkeiten bilden ein starkes Fundament für den Aufbau einer erfolgreichen Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung unserer Geschäftsfelder.«

Marcus Graser, CEO von Claypaky, ergänzt: »Wir freuen uns sehr, Teil der Arri-Familie zu werden. Aufgrund fundierter Marktkenntnisse, Innovationskraft und Kundenorientierung nehmen beide Unternehmen in ihrem Bereich eine führende Position ein. Gemeinsam teilen wir ein reiches Erbe und eine bedingungslose Leidenschaft für Technologie und Innovation in einer Branche, die Tausende Menschen auf der ganzen Welt fasziniert. Zusammen mit Arri werden wir weiter an unserer Mission arbeiten, erstklassige Beleuchtungstechnik und -Dienstleistungen zu entwickeln, und gleichzeitig einer noch breiteren Kundenbasis weltweit relevante Referenzprodukte anbieten.«

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Marke Claypaky seien entscheidende Erfolgsfaktoren bei der Zusammenführung beider Unternehmen. Claypaky bleibt als Organisation mit seiner Marke, Aufstellung sowie Personal- und Standortstruktur bestehen. Gleiches gilt für Arri. Auch hier gibt es keine Veränderungen bei der Struktur und den Standorten.

Claypaky mit Hauptsitz in Seriate bei Bergamo in Norditalien wurde 1976 gegründet. Das Unternehmen blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück, in der zahlreiche innovative Produkte wie Moving Heads, statische und Effektleuchten, Beleuchtungszubehör sowie digitale Tools entwickelt wurden. Viele davon wurden mit Preisen ausgezeichnet und in prestigeträchtigen Projekten eingesetzt. Zu den professionellen Bereichen, die Lichteffekte von Claypaky nutzen, gehören Theater, Fernsehen, Live-Events, Messen, Themenparks, Geschäfte, Konferenzzentren und viele andere mehr.