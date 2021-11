Director’s Viewfinder: Leitz Henri

Leitz liefert das Directors-Viewfinder-System Henri ab sofort aus.

Leitz Henri wurde als Motivsucher für die Leica SL2- und SL2-S-Vollformatkameras entwickelt und verfügt über Objektivanschlüsse für PL- und LPL-Objektive, ein leichtes Rod-System für Zubehör und einen einklappbaren, ergonomischen Griff, der an eine Beaulieu S16-Kamera erinnert. Das Henri-System kann auch zum Filmen mit Auflösungen von bis zu 5K verwendet werden und verfügt über eine Kamera-Start/Stopptaste am Griff, der zur schnellen Montage auf einem Dreibein- oder Einbeinstativ weggeschwenkt werden kann.

Herzstück des Director’s Viewfinders Henri ist der Vollformatsensor der Leica SL-Kamera, 47 MP beim SL2 und 24 MP beim SL2-S. Die hohe Auflösung ermöglicht es dem Benutzer, die Leistung des Objektivs genau zu beurteilen. Der EyeRes Oled-EVF der Kameras bietet ein 5,76 MP-Display mit +2/-4 Dioptrien, es handelt sich also um einen der hellsten und farb- und kontrastreichsten elektronischen Sucher auf dem Markt.

»Regisseure und Kameraleute haben heutzutage eine größere Auswahl an Objektiven als je zuvor«, sagt Rainer Hercher, Geschäftsführer bei Ernst Leitz Wetzlar. »Leitz Henri und die Leica SL2- und SL2-S-Kameras machen es den Profis leicht, das Objektiv zu wählen, das am besten zu ihren Bedürfnissen passt, unabhängig von Format oder Anschluss. Ob PL oder LPL, Vollformat oder Super 35, Henri zeigt kompromisslos, was die Kamera sieht, so dass man die kreative Wahl mit Vertrauen treffen kann.«

Das Leitz-Henri-System kann zusammen mit einer SL2 oder SL2-S Kamera oder ohne die Kamera für bestehende SL-Besitzer erworben werden. Die Preise für das Standalone-System beginnen je nach Objektivanschluss bei 4.450 Euro. Henri ist bei allen Leitz Cine Händlern weltweit erhältlich.