Seth Emmons bei Leitz

Ernst Leitz Wetzlar hat Seth Emmons zum Director of Communications ernannt und will damit die Kundennähe auf dem US-Markt steigern.

Als Director of Communications setzt Seth Emmons zukünftig seine mehr als 15-jährige Berufserfahrung in der Industrie für das Unternehmen Leitz ein.

Mit Sitz in Los Angeles wird sein Fokus vorrangig auf dem amerikanischen Markt liegen. Seth soll die Verbindung des Unternehmens mit seinen Kunden und Partnern aus der Filmindustrie direkt vor Ort stärken. Er fungiert damit als Schnittstelle und Bindeglied zwischen Kameraleuten, Filmemachern, Verleihfirmen und Berufsverbänden auf dem wichtigen US- Markt und dem Hauptsitz der Firma in Wetzlar, Deutschland.

Geschäftsführer Rainer Hercher: »Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Seth. Mit seiner langjährigen Branchenzugehörigkeit verstärkt er Leitz in seiner globalen Kommunikation und im Besonderen unsere Präsenz auf dem US-Markt. Mit Seth vor Ort in Los Angeles werden wir für unsere Kunden und Partner persönlich und verbindlich erreichbar sein.«

Zuletzt war Seth Emmons als Vice President Marketing bei Tiffen tätig und hatte Positionen im Bereich Marketing sowohl bei Litepanels als auch bei Band Pro Film & Digital inne. Darüber hinaus war er bereits zuvor bei der heutigen Ernst Leitz Wetzlar beschäftigt. Als einer der ersten Mitarbeiter der damaligen CW Sonderoptic GmbH war er für das Marketing des Unternehmens verantwortlich.