LiveU stellt Cloud-Live-Lösung Air Control vor

Air Control ist eine Broadcast-Orchestrierungs-Plattform, die für reibungslose Workflows bei Live-Video-Produktionen entwickelt wurde.

Die neue Cloud-Plattform von LiveU überträgt Live-Programme jeder Größe auf Basis der jeweils eingesetzten Teamgröße und technischen Infrastruktur. Damit soll die Orchestrierungs-Lösung vielfältige Live-Produktions-Workflows ermöglichen und unterstützen. Dabei weist LiveU darauf hin, dass Air Control für reibungslose, aber auch ressourcenschonende Produktionen von Live-Sendungen entwickelt wurde. Air Control soll Workflows vereinfachen und die Kollaboration verschiedenster Akteure unter Nutzung der vorhandenen Technik-Infrastruktur ermöglichen.

Die neue Lösung wurde laut LiveU speziell für Medienanstalten entwickelt. Im Zentrum stehe der Mensch. Die Lösung soll es Broadcastern aller Art ermöglichen, ihre Produktions-Workflows besser zu koordinieren und hochwertige Live-Inhalte mühelos zu übertragen. Die cloud-basierte Lösung bietet aus Sicht des Herstellers genau jene kommerzielle und technische Flexibilität, die in der schnelllebigen Live-Video-Branche gefordert ist.

»Das wegweisende Konzept von Air Control hat das Potenzial, die Arbeit im Regieraum zu transformieren und die Live-Video-Industrie nachhaltig zu verändern, so wie es LiveU schon vor 15 Jahren getan hat. Air Control optimiert und vereinfacht den Produktions-Workflow, indem es alle an der Produktion beteiligten Akteure wie Techniker, Redakteure, Moderatoren, Reporter, Ansager und Gäste über eine zentrale Plattform miteinander verbindet«, so Ronen Artman, VP Marketing bei LiveU. »Air Control reduziert die Komplexität und die damit einhergehende Fehleranfälligkeit von Produktionen, indem es behelfsmäßig genutzte, oftmals für Consumer-Zwecke konzipierte Videokonferenzlösungen durch ein robustes Orchestrierungs- und Übertragungstool für den Broadcast-Gebrauch ersetzt. Die Cloud-Lösung basiert auf bewährten LiveU-Technologien und bietet den Produktionsteams eine innovative Komplettlösung, um alle menschlichen Elemente und Teilprozesse einer Remote-Produktion zu steuern.«

Die neue LiveU-Lösung ist aber auch als integraler Bestandteil des Live-Video-Ökosystems von LiveU konzipiert. Die Kollaborationslösung macht es möglich, selbst komplexe Live-Video-Produktionen integriert und intuitiv umzusetzen. So brauchen sich die Anwender nicht länger mit branchenfremden Technologien, fragmentierten Workflows und starren Betriebsmodellen zu begnügen. Das System wurde vor dem Hintergrund sich ständig ändernder Produktionsanforderungen entwickelt, erläutert LiveU. Es lässt sich demnach an die Nutzerbedürfnisse anpassen und liefert dabei maximale Qualität und Zuverlässigkeit.



Firmenvideo: Erste Eindrücke von Air Control.

Mit der Cloud-Lösung können sich Sendeanstalten darauf verlassen, dass sie technologisch auf dem neuesten Stand sind und gleichzeitig von dem renommierten LiveU-Kundenservice profitieren, erklärt der Hersteller. Das erlaubt es den Anwendern, sich voll und ganz auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.

Air Control wurde von Grund auf für die Broadcast-Branche entwickelt, erläutert der Hersteller. Die kosteneffiziente Lösung bedient dabei verschiedenste Produktionsbudgets und Herausforderungen. Als Teil der LiveU Cloud-Plattform macht die neue Lösung zusätzliche Computer, Server oder Hardware im Übertragungs-Workflow überflüssig. Stattdessen können Teams die Cloud-Lösung mit ihren gewohnten Geräten wie Laptops, Telefonen oder Tablets nutzen und dabei von einem professionellen Service profitieren.

»Sendeanstalten benötigen heute einfach zu bedienende, flexible und innovative Tools, um sich in der rasant wandelnden Medienlandschaft behaupten zu können. Sie sind jedoch nicht bereit, Kompromisse bei der Qualität, Zuverlässigkeit und dem Kundenservice einzugehen. Mit Air Control heben wir diesen Anspruch auf die nächste Stufe und revolutionieren die Orchestrierung von Live-Produktionen«, ergänzt Artman.