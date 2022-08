LiveU stellt Rackmount REMI-Encoder LU810 und LU610S vor

Die neuen LiveU-Lösungen für den Einsatz in Fahrzeugen und an festen Standorten eignen sich ideal für Sportproduktionen in Echtzeit.

LiveU kündigte seine neuesten Rackmount-REMI-Encoder LU810 und LU610S an, die Übertragungen per 5G-Netz, Videoauflösungen bis 4K und frame-synchronen Multi-Kamera-Input unterstützen. Die neuen Lösungen wurden speziell für den Einsatz in Ü-Wagen und an fixen Produktionsorten konzipiert. Sie nutzen das LRT-Protokoll (LiveU Reliable Transport) für IP-Bonding und sind in der Lage, mehrere Kamerasignal zeit- und framesynchron zu verarbeiten. Zudem bieten die beiden Encoder höchste Ausfallsicherheit bei Übertragungen über das öffentliche Internet sowie extrem niedrige Latenzzeiten und Kosteneinsparungen.

Die erweiterte 5G-Produktpalette von LiveU deckt mit Fahrzeugen und festen Standorten alle wichtigen Produktionsumgebungen ab. Die neu vorgestellten Encoder erlauben die nötige Flexibilität für Live-Produktionsworkflows und sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Der Multi-Cam-Encoder LU810 (mit bis zu vier vollständig synchronisierten Feeds) und der Single-Cam-Encoder LU610S ergänzen die 5G-Produktreihe von LiveU und bilden ein Pendant zur portablen Multi-Cam-Sendeeinheit LU800 und der neuesten Kompakteinheit LU300S. Alle Lösungen sind nahtlos in den »End to End« Cloud-Produktions-Workflow von LiveU integriert und können mit der Cloud-Management-Plattform LiveU Central als gemeinsame Schnittstelle von überall aus gesteuert werden.

Die neuen Fahrzeug-Encoder-Lösungen von LiveU kombinieren die Internetverbindungen von mehreren internen 5G/4G-Modems, WLAN und Ethernet. Auf diese Weise ermöglichen sie volle Flexibilität an jedem Ort und in jedem Szenario. Produktionsteams können je nach Bedarf dynamisch zwischen gebündelten Mobilfunk-, Kabel- und Satellitenverbindungen wechseln, um jederzeit die beste Videoqualität zu liefern. Die Übertragungsqualität und -kosten können mit der Least-Cost-Bonding-Funktion von LiveU optimiert werden, welche eine Priorisierung bestimmter Verbindungsarten unter wechselnden Bandbreitenbedingungen erlaubt. In Kombination mit den Remote-Produktionstools von LiveU (IP Pipe, Video Return, Tally Light und Audio Connect) bilden die Rackmount-Encoder eine ganzheitliche Produktionslösung für den Vor-Ort-Einsatz bei Außenübertragungen.

Die neuen Encoder-Lösungen für feste Standorte ermöglichen Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Multipunkt-Übertragungen über kabelgebundene Verbindungen. Sie stellen eine äußerst kosteneffiziente Alternative zu glasfaser- und satellitenbasierten Übertragungsverfahren dar. Weiterhin unterstützen sie die Übertragung von Live-Videos in Broadcast-Qualität und mit geringem Delay zwischen einzelnen Produktionsorten oder zentralen Veranstaltungsorten wie Stadien und der entfernten Kontrollraum. Sie können zudem als Content-Quelle für die Cloud-IP-Management- und Distributionslösung LiveU Matrix dienen, mit der sich Live-Feeds problemlos an ein größeres Publikum verbreiten lassen.

Gideon Gilboa, Chief Product Officer, LiveU, sagt hierzu: »Die tragbaren Sendeeinheiten und Remote-Produktions-Workflows von LiveU haben sich weltweit als bewährte Lösung für die Live-Übertragung von Nachrichten, Sportwettkämpfen und anderen Events etabliert. 5G bietet entscheidende Vorteile für Live-Sportproduktionen. Wir suchen ständig nach innovativen Wegen, um mit unseren IP-Bonding-Technologien ein Maximum an Flexibilität für Content-Produzenten zu ermöglichen. Unser Ziel war es, unsere bewährte 5G 4K-Technologie und Multi-Cam-Funktionen in stationäre Lösungen für Produktionsfahrzeuge und feste Locations zu überführen. Wir sind stolz darauf, dieses Ziel so schnell erreicht zu haben. Unsere Beteiligung an 5G-Projekten der EU und unsere Feldtests mit führenden globalen Telekommunikationsunternehmen werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei unseren laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten rund um 5G spielen.«

Gilboa ergänzt: »Dank flexibler Verbindungsoptionen können unsere neuen Encoder LU810 und LU610S für jeden klassischen Produktionsweg oder Cloud-Workflow Einsatz finden.«

Die neuen Rackmount-Encoder von LiveU erlauben Übertragungen bis zu 4Kp60 10-Bit-HDR für optimale Farbtiefe und -fülle. Sie unterstützen außerdem bis zu 16 Audiokanäle für eine reichhaltigere Audioproduktion (bis zu acht Audiokanäle im Falle des LU610S).