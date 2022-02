DisplayLink: zwei Monitore am M1-Mac

Für Display Port oder HDMI: Zwei neue Adapter von Sonnet unterstützen jeweils zwei Displays über einen einzigen Port.

Zwei neue Adapter von Sonnet erweitern die Produktlinie des Herstellers an dualen Monitoradaptern: Dual DisplayPort und Dual HDMI ermöglichen es M1-Mac-Anwendern, an nur einem Port zwei Monitore zu betreiben. Die Adapter können mit einem USB-A-Stecker und einem mitgelieferten USB-A-auf-USB-C-Zwischenstecker an den USB- oder Thunderbolt-Anschluss eines kompatiblen Computers angeschlossen werden.

Funktionsweise

Mit den dualen DisplayLink-Monitoradaptern für M1-Mac-Computer können Anwender jeweils zwei 4K-Monitore (3.840 x 2.160) mit bis zu 60 Hz an einem einzigen Port des Computers anschließen — entweder via DisplayPort- oder HDMI-Anschlüsse. Das erleichtert das Arbeiten in vielen Bereichen: So lassen sich etwa beim Einsatz von Microsoft Office mehrere Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen öffnen und Details in Tabellenkalkulationen übersichtlich darstellen. Zudem kann auch der gesamte Bildschirm des Computers auf einem größeren Monitor gespiegelt werden. Wird der Computer an einen Fernseher angeschlossen, wird das Surfen im Internet oder das Betrachten von YouTube-Videos besonders komfortabel.

Vorteile

Die neuesten 13-Zoll-Laptops MacBook Air und MacBook Pro bieten hohe Leistung, verfügen aber jeweils nur über zwei Thunderbolt/USB-4-Anschlüsse für die Anbindung von Peripheriegeräten. Einer davon wird schon zum Aufladen oder Netzbetrieb des Computers benötigt. Zudem unterstützen diese Rechner nur einen externen Monitor. Die dualen DisplayLink-Adapter für M1 Macs können die Benutzer dagegen zwei 4K/60Hz-Bildschirme gleichzeitig über nur einen Port ihres Computers anschließen. Der zweite Anschluss bleibt frei und kann zum Aufladen oder Anschließen eines weiteren Peripheriegeräts verwendet werden.

Besonderheiten

Die meisten dualen Monitor-Adapter sind nicht mit M1-Mac-Computern kompatibel oder sie unterstützen nur Monitore mit niedrigeren Auflösungen oder können nur einen Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz bestücken, während der zweite auf 30 Hz begrenzt ist. Die dualen DisplayLink-Adapter von Sonnet für M1-Mac-Computer unterstützen dagegen den Anschluss von zwei 4K-Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz oder niedrigere Auflösungen wie 1080p. Sie werden über den USB- oder Thunderbolt-Anschluss des Host-Computers mit Strom versorgt und sind kompatibel mit M1-Mac-Computern und anderen Macs mit MacOS 10.15 und höher sowie mit PCs mit Windows 11 oder 10.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Adapter für M1-Macs (Artikelnummer USB3-DDP4K und USB3-DHDMI) werden in Kürze zum empfohlenen Endkundenpreis von jeweils rund 200 Euro erhältlich sein, so Sonnet.