Green Signage im Stadion

Nachhaltigere Medientechnik im Stadion: das thematisiert PMS beim Arena Summit in Frankfurt.

Perfect Media Solutions (PMS) wird beim diesjährigen EPS Arena Summit in Frankfurt das Thema »Nachhaltige Medientechnik im Stadion« beleuchten.

Um diese Frage zu erörtern, stehen Energiesparpotenziale, Ressourcenoptimierung und Personalmanagement im Fokus etlicher Vorträge. Im ersten Teil des Forums gewährt Bundesligist SC Freiburg Einblicke in den nachhaltigen Einsatz von Technik und Medientechnik in seiner neuen Spielstätte, dem 2021 eröffneten Europa-Park Stadion. Dabei werden Stefan Pagenkemper, Geschäftsführer von PMS, und Franz Schätzle, Leiter Veranstaltungstechnik / Stadionregie des SC Freiburg, diesen Themenkomplex diskutieren und praktisch erläutern.

Die PMS Perfect Media Solutions wird im zweiten Teil des Forums anhand von Best Practices und innovativen Lösungen verschiedener Vereine diverse Möglichkeiten einer Umsetzungsstrategie darstellen. Dabei kann PMS auf eine breite Palette praktischer Erfahrungen zurückgreifen, denn bislang hat PMS deutschlandweit schon mehr als 42.000 Displays in Größen von 10 bis 140 Zoll Bilddiagonale installiert.

Zu den Kunden zählen unter anderem die Elbphilharmonie, der SC Freiburg, FC St. Pauli, 1. FC Heidenheim, Reemtsma, Sprint, Valora, Europcar, Axel Springer Verlag, Gruner und Jahr, Spiegel, Lekkerland, UKE Hamburg und Volkswagen.

Arena Summit

Der Arena Summit am 13. und 14.9. 2023 findet im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main statt. Der von Stadionwelt, ESB Marketing Netzwerk und der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH veranstaltete Branchentreff für das Stadion- und Arena-Business im deutschsprachigen Raum findet bereits zum fünften Mal statt. Rund 25 Foren mit über 70 Speakern decken viele aktuell relevanten Themen ab.

Die Veranstaltung, die der Erforschung von Innovationen und Fortschritten in der Stadioninfrastruktur gewidmet ist, will PMS als Plattform nutzen, um das wichtige Thema der nachhaltigen Medientechnologie innerhalb des Ökosystems Stadion zu diskutieren.

Die Präsentationen von PMS Perfect Media Solutions während des Arena Summits werden sich mit den Feinheiten nachhaltiger Medientechnologien in Stadien befassen und sich auf einen ganzheitlichen Ansatz konzentrieren, der Energieeffizienz, Ressourcenoptimierung und effektives Personalmanagement integriert. Da sich Sportstätten immer weiterentwickeln und ihre Verantwortung für die Umwelt betonen, wird die Bedeutung der Implementierung nachhaltiger Praktiken in der Medientechnik immer wichtiger.

»Wir freuen uns sehr, Teil des EPS Arena Summits zu sein und zum Diskurs über nachhaltige Medientechnologie in der Sportwelt beizutragen«, sagt Stefan Pagenkemper, Geschäftsführer der PMS Perfect Media Solutions. »Unser Ziel ist es, das Potenzial für Energieeinsparungen, die Optimierung von Ressourcen und ein effizientes Personalmanagement durch gut durchdachte Medientechnik aufzuzeigen. Durch die Zusammenarbeit und den Austausch von Erkenntnissen können wir einen positiven Wandel in der gesamten Branche anstoßen.«

Dabei wird PMS Perfect Media Solutions den Teilnehmern umsetzbare Erkenntnisse, innovative Ansätze und einen umfassenden Ausblick auf die Integration nachhaltiger Medientechnologien in die Stadionumgebung bieten