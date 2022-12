Hypervsn bei der Ispo Munich

Hypervsn stellte bei der Sportmesse Ispo Munich 2022 seine neuesten Digital-Signage-Lösungen vor.

Bei der Ispo Munich 2022 traf sich in München die Sportindustrie: Hunderte Marken aus der Sportbranche, Hersteller, Händler und sportbegeisterte Besucher treffen sich dort, um die neuesten Produktinnovationen zu erleben.

In diesem Jahr setzte die Ispo München auf Lösungen von Hypervsn, um die Besucher ins Future Lab zu leiten. Das Future Lab der Ispo Munich ist die perfekte Arena für Innovationen, Megatrends, digitale Transformation und Konnektivität in der Sportindustrie. Digital-Signage-Lösungen der SmartV-Familie von Hypervsn wurden eingesetzt, um die Besucher hierhin zu leiten und zu informieren.

Mit seinen kuratierten Bereichen gibt das Future Lab einen Überblick über innovative Produkte, neue Marktteilnehmer, Nachhaltigkeitskonzepte und Lösungsanbieter für das Sportbusiness der Zukunft. Dabei bietet das Future Lab den perfekten Erfahrungsraum für alle Sportbegeisterte, die nach Inspiration suchen. In einem umfangreichen Event-Programm wird parallel zur Messe das Entwicklungspotenzial der Sportindustrie ausgeleuchtet. Am Abend wird das Future Lab zu einem Ort, an dem die Sport-Community gemeinsam feiert.

Hypervsn präsentierte bei der Ispo auch an einem eigenen Stand die neuesten 3D-Holografielösungen für die Sportindustrie. Dazu gehörten die Hypervsn SmartV Wall, der Hypervsn Holographic Human und das Hypervsn SmartV Solo.