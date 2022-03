DITBrazil nutzt Dejero-Lösung für TV- und Werbeproduktionen

Remote Workflow: Kreativteams in Echtzeit mit der Arbeit am Set verbunden.

»Als die Pandemie zuschlug und die Reisemöglichkeiten eingeschränkt waren, haben wir einen neuen Workflow mit Dejero als Connectivity-Backbone ausprobiert. So konnten die Kreativteams unserer Kunden in Echtzeit mit den Produktionsteams am Set zusammenarbeiten, um effiziente Anweisungen und Feedback zu geben und den Postproduktionsprozess zu beschleunigen. Jetzt haben wir diesen Workflow als Standard übernommen, weil er die Ressourcen, die Zeit und die Kosten unserer Kunden um mindestens 20 Prozent reduziert«, erläutert Felipe Delgado, Gründer von DITBrazil.

DITBrazil nutzte die Dejero-Lösungen EnGo und GateWay für unterbrechungsfreies Echtzeit-Streaming von qualitativ hochwertigen Videos und Daten direkt von Film- und Werbesets an verschiedensten Orten in Brasilien mit davon abgesetzt arbeitenden Kreativteams und ermöglichte so eine sofortige Remote-Zusammenarbeit.

An Orten, an denen die Netzwerkverbindung schwierig und unzuverlässig sein kann, wie etwa auf dem flachen Land, an Stränden, in den Bergen, aber auch in überfüllten Städten, verwendet DITBrazil mobile Dejero EnGo-Sender und GateWay-Netzwerkaggregationsgeräte. DITBrazil nutzt sie, um große Dateien schnell vom Set direkt in die Postproduktion zu übertragen, wodurch der physische Transport von Festplatten entfällt.

Zu den jüngsten Projekten, bei denen dieser neue virtuelle Workflow zur Rationalisierung der Produktionsprozesse eingesetzt wurde, gehören Werbespots für Toyota, Honda, Nubank und Heinz, aber auch das atemberaubende Musikvideo »Pandeiro Mix Tropical«, das für Devassa, eine brasilianische Biermarke, produziert wurde.







Auf Basis der Smart Blending Technology von Dejero kann EnGo Live-Kamerafeeds vom Set übertragen und nutzt dabei alle verfügbaren IP-Netzwerke, fasst deren Übertragungsvolumen zusammen und gleicht schwankende Bandbreite, Paketverlust und Latenzunterschiede der einzelnen Verbindungen dynamisch in Echtzeit aus.

Nach der Kodierung des Videos sendet EnGo das Video über eine Mischung aus Mobilfunk- und/oder Satellitenverbindungen an einen Dejero Cloud-Server. Anschließend wird es an einen privaten YouTube-Kanal weitergeleitet, auf dem Kreative aus der Ferne genau sehen können, was am Set aufgezeichnet wird.

Der Cloud-Server vereinfacht die komplexe Aufgabe, Live- oder aufgezeichnete Videostreams in verschiedenen Formaten im Web und auf mobilen Geräten zu veröffentlichen. Mit diesem virtuellen Workflow können DoPs, Regisseure, Redakteure und Agenturen dem Produktionsteam vor Ort sofortiges Feedback zu den kreativen und technischen Aspekten wie Positionierung, Kamerafokus, Beleuchtung und Kostüme geben.

DITBrazil bestückte den EnGo-Mobilsender von Dejero mit SIM-Karten mehrerer lokaler Mobilfunkanbieter wie Vivo und Claro, darunter 4G- und LTE-Netze. An einigen Standorten kann EnGo alle diese Netze mit einer Ku-Band-Satellitenverbindung für zusätzliche Bandbreite kombinieren. Eine Dejero GateWay 211 Netzwerkaggregationslösung, die mit mehreren Mobilfunkmodems ausgestattet ist, wird ebenfalls häufig in einem Produktionswagen oder -zelt am Set installiert. GateWay bietet eine robuste drahtlose Internetverbindung für Medienproduktionsanwendungen, die die bestehende Infrastruktur am Drehort erweitert.

»Die brasilianische Filmindustrie wächst rasant, aber die Netzinfrastruktur des Landes entwickelt sich nicht im gleichen Temp«, sagt Alex Martins Alves, Commercial Director bei Planatel, dem brasilianischen Distributor von Dejero. »Es sind Dejero-Lösungen, die uns dabei helfen können, die Beschränkungen der aktuellen Infrastruktur zu überwinden und den Prozess der kreativen Zusammenarbeit entscheidend zu verbessern.«

»Diese Art von Technologie ist für die Film-, Fernseh- und Werbeproduktionsbranche revolutionär. Sie ermöglicht es uns, die nächste Stufe zu erreichen, wenn es darum geht, wo unsere Kunden zu welchen Kosten filmen können und wie zuverlässig und schnell sie Videos und Daten über eine Mischung aus Mobilfunk und Satellit übertragen können«, so Alves abschließend.