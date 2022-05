Nanocosmos: Neues aus der interaktiven Cloud

Erweitert: Die Streaming-Plattform NanoStream Cloud Release 2022 der Berliner Firma Nanocosmos.

Nanocosmos präsentierte im Rahmen der NAB2022 in Las Vegas seine Innovationen, das erweiterte Content Delivery Network, den browser-basierten Player mit Sub-Sekunden-Latenz und erweiterte Analytics. Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach virtueller Interaktion auf der ganzen Welt hat die interaktive Live-Streaming-Lösung NanoStream Cloud laut Hersteller wichtige Meilensteine erreicht, wie die geringe Latenz von weniger als einer Sekunde und den Zugriff über alle Geräte, jeden Browser und jedes Netzwerk. Nun kulminieren die jüngsten Innovationen der umfassenden Lösung aus Globalem Netzwerk (CDN), Player und erweiterter Analytics in einer neuen Version des interaktiven Live-Streamings: NanoStream Cloud Release 2022. Sie bedient eine breitere Palette interaktiver Anwendungsfälle als bisher und deckt gleichzeitig die gestiegenen Anforderungen von Unternehmen an die Bereitstellung von Streaming im Einklang mit ihren Geschäftszielen ab.

Des weiteren wird eine technische Lösung benötigt, die geschäftsspezifische Funktionen und Komponenten unter einem Dach so vereint, dass Unternehmen den komplexen Workflow des interaktiven Live-Streamings problemlos integrieren können. Neben der einfachen White-Label-Integration und der Einhaltung internationaler gesetzlicher Vorschriften wie GDPR bietet NanoStream Cloud 2022 eine neue Ebene der virtuellen Interaktion mit einem großen Publikum in aller Welt: Die erweiterte Version der bewährten Kombination aus globalem Netzwerk (CDN), browserbasiertem Player und Analytics ermöglicht sekundenschnelles Live-Streaming mit höherer Quality of Service und Quality of Experience.

Verbesserungen des NanoStream-Players mit seiner Adaptive Bitrate (ABR)-Technologie drücken die Latenzzeit unter eine Sekunde bei Stabilität auch in schlechten Netzen, lokal wie global, so der Hersteller. Der Player erkennt die Kontinuität und Laufzeit eines Streams und passt seine Konfiguration entsprechend an. Das kann als Modus zur Anpassung der Latenz oder als Modus zu dessen Kontrolle genutzt werden. Die Integration in benutzerdefinierte Anwendungen mit REST API, Javascript oder IFrames wurde vereinfacht. Zu den neuen Funktionen des Players gehören unter anderem die benutzerorientierte Oberfläche und die einfache Konfiguration.

Essenziell sind für die Berliner Entwickler der Schutz der Inhalte und die Sicherheit der Übertragungswege der NanoStream Cloud. So werden die Zugriffe auf die Streams überwacht, um Hijacking-Versuche frühzeitig zu erkennen. Die Technologie unterstützt REST APIs, Inhaltsverschlüsselung, den sicheren Zugang mit Web Hooks und den Token-basierten Zugang für bestimmte Szenarien.

NanoStream Analytics 2.11 unterstützt für die Überwachung und eventuelle Warnungen nun den direkten Zugriff auf Metriken über die Video- und Audio-Bitrate, um die für das Spiele-Erlebnis essentielle Stabilität von Streams zu sichern. Der Leistungsumfang wurde durch Integration des Industriestandards WHIP für WebRTC-basiertes Ingest und des SRT-Protokolls in die NanoStream Cloud erweitert.

Einsatzfelder seiner Produkte sieht Nanocosmos unter anderem über das Live-Streaming (etwa Webcasts, Online-Gaming, Online-Auktionen oder Live-Einzelhandel) hinaus auch auf interaktiven und hybriden Veranstaltungen wie Konzerten, virtuellen VIP-Fanräumen und Hauptversammlungen mit Publikumsbeteiligung oder Q&A-Session und mehr.