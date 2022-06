Nanocosmos: CDN Alliance

Nanocosmos ist Gründungsmitglied der CDN Alliance.

Seit mehr als 20 Jahren ist Nanocosmos in der AV-Branche aktiv und hat zahlreiche Innovationen zum interaktiven Live-Streaming beigetragen, erläutert das Unternehmen. Nun ist das Unternehmen, das sich als Anbieter von B2B-Ultra-Low-Live-Streaming-Plattform und API positioniert, Gründungsmitglied der CDN Alliance und will auch dort die globale CDN-Industrie und CDN-Community unterstützen und voranbringen.

Die Organisation hat angekündigt, ihre Arbeit der Definition von Best Practices und der Sensibilisierung für die CDN-Branche zu widmen. Sie will Aktivitäten initiieren und erleichtern, um an den globalen Herausforderungen der Branche zu arbeiten, etwa Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Datenschutz, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Interoperabilität, Bildung, Zertifizierung und Vorschriften.

Als Pionier, besonders in der interaktiven B2B-Live-Streaming-Branche, will Nanocosmos seine Expertise in der Bereitstellung von Live-Streaming mit extrem niedriger Latenzzeit einbringen, basierend auf einer Kombination aus einem selbstverwalteten CDN, einem browser-basierten Player und fortschrittlicher Analytik.

Oliver Lietz, CEO von Nanocosmos: »Dies ist eine großartige Gelegenheit, einen übergreifenden Touchpoint für die Industrie zu haben und mit gemeinsamen Bemühungen mehr Bewusstsein für die Interessen der CDN-Industrie und der CDN-Community zu schaffen. Wir freuen uns über die Möglichkeit, dabei zu sein, und darauf, diese Initiative gemeinsam mit unseren Partnern zu unterstützen.«

Im Rahmen NAB 2022 kündigte Nanocosmos die neue Version von NanoStream Cloud an, die eine Kombination aus globalem Netzwerk (CDN), Player und erweiterter Analytik ist. Es reduziert nicht nur die Latenzzeit weiter auf Sub-Second Latency, sondern geht noch einen Schritt weiter und macht interaktives Live-Streaming zu mehr als zum Thema über die Latenz. Ihr umfassender Ansatz integriert weitere Elemente, die sich in Zeiten zunehmender virtueller Interaktion als besonders relevant erwiesen haben, wie die Servicequalität und damit die Erlebnisqualität für die Endnutzer, datengesteuertes Streaming und Streaming-Schutz.