DirectOut kündigt ASM an

DirectOut stellt das Audio Solution Model (ASM) vor und revolutioniert damit das Konzept von Audiolösungen.

DirectOut, Anbieter professioneller Audiotechnik und Audio-over-IP Pionier, stellt das Audio Solution Model (ASM) vor. ASM stellt die Flexibilität für Planer, Ingenieure, Produzenten und Musiker in den Mittelpunkt. Modular in Hard- und Software garantiert das ASM Anpassungsfähigkeit und Langlebigkeit und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Die Struktur aus fünf Layern besteht unter anderem aus modularer Hardware, auf bestimmte Anwendungen zugeschnittenen Gerätefunktionen (Skins) und einem skalierbaren Lizenzmodell. Erweitert um verschiedene Steuerungsprotokolle und externe Hardware-Controller ist das ASM leistungsfähig und flexibel zugleich.

Claudio Becker-Foss, CEO und CTO von DirectOut, unterstreicht die Weiterentwicklung von einem reinen Hardwarehersteller zu einem Anbieter von Audiolösungen: »Mit dem ASM haben wir die Perspektive gewechselt und so einen neuen Blickwinkel für die Entwicklung unserer Geräte bekommen, weg von einem Hardwareprodukt für eine bestimmte Aufgabenstellung hin zu dynamischen Plattformen als Basis für eine fast unendliche Zahl von Lösungen. Die oberen Layer des Modells fördern einen offenen Ansatz, der die Integration in bestehende Systeme auch mit Hardwarekomponenten anderer Hersteller in neuer Weise vereinfacht. So erzeugen wir ein zukunftssicheres Ökosystem, das es dem Anwender ermöglicht, seine persönliche Audiolösung zu kreieren.«

Der Prodigy.MP von DirectOut setzt mit modularen Hardwarekomponenten, leistungsfähigem DSP und anpassbarer Steuerung bereits die ASM-Philosophie um. Die neueste Ergänzung des DirectOut Portfolios, der Prodigy.MX, ist eine Multiformat Audio Matrix. Sechs Audionetzwerkslots unterstützen die Protokolle Ravenna, AES67, Dante, AVB/Milan und Soundgrid. Mit den neuen Multi-Port Madi Modulen können bis zu 256 Kanäle pro Modul übertragen werden – mit schaltbarer bidirektionaler Abtastratenwandlung (HD SRC).

Weitere zukünftige smarte Plattformen sind kompatibel mit den IO-Modulen der Prodigy Serie und skizzieren die Zukunft von ASM für kompromisslose und investitionssichere Audio-Setups.

DirectOut lädt Audioprofis ein, diese Ära der Audiointegration mitzuerleben. Luca Giaroli, Strategy und Audio Solution Manager bei DirectOut, betont: »Unsere Vision ist eine harmonische Symphonie von Audiolösungen, welche die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und übertreffen. ASM markiert einen Meilenstein in der Audiotechnologie und eröffnet kreative Möglichkeiten für Fachleute und Enthusiasten.«

Mit der Ankündigung einer kosteneffizienten 1RU-Plattform, die vollständig mit den Hardware-Modulen der Prodigy-Serie kompatibel, ist und einer weiteren portablen Smart-Plattform zeigt DirectOut, wie ASM in Zukunft den Ton angeben wird, ohne dabei auf Nachhaltigkeit und Investitionssicherung zu verzichten.