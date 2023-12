DirectOut liefert Prodigy.MX aus

DirectOut startet die Auslieferung von Prodigy.MX und führt Factory Templates für Prodigy.MP ein.

DirectOut, Anbieter hochwertiger Pro-Audio, Konvertierungs- und Bearbeitungslösungen, hat die Auslieferung Prodigy.MX gestartet. Das neueste Mitglied der Prodigy-Serie ist eine Multiformat Audio Matrix und wurde auf der IBC in Amsterdam vorgestellt.

Der Prodigy.MX bietet bis zu 1.664 Eingänge und 1.668 Ausgänge, die einzelkanalweise über eine Routing Matrix verwaltet werden – unabhängig vom verwendeten Audio Protokoll. Das kompakte 2 HE-Gerät verbindet so die Audiosignale, die wahlweise über MADI, Dante, Ravenna/AES67, SoundGrid oder AVB/MILAN übertragen werden. Mittels optionaler Abtastratenwandlung (HD SRC), können nahtlos unterschiedliche Clock-Domänen überbrückt werden. Mittels der Routing Matrix agiert der MX wie eine ‘Audio Firewall’ zwischen unabhängigen Audionetzwerken. So empfiehlt sich der Prodigy.MX als wesentlicher Bestandteil zur Bildung von leistungsfähigen Infrastrukturen.

Parallel zur Einführung des Prodigy.MX wurde ein Update von Globcon vorgestellt. Neu sind unter anderem Factory Templates, die für Prodigy.MP entwickelt wurden, um den Einsatz bei Festival- und Touring-Anwendungen zu vereinfachen und zu optimieren. Diese Templates, die über Globcon geladen werden, automatisieren die Einrichtung von internem DSP-Routing, Layouts und Snapshot-Konfigurationen auf dem Prodigy.MP. Das ermöglicht dem Anwender, sich ausschließlich auf das Ein- und Ausgangs-Patching und PA-Tuning zu konzentrieren.

Darüber hinaus gibt es ein Wartungsupdate für die gesamte Prodigy-Serie. Der neue System-Build beinhaltet einige Kundenwünsche der letzten Monate, wie z.B. ZeroConf (link local address support) für das Management Interface, AES output dark zur Deaktivierung des AES Ausgangssignals für Downstream Failover Detection und einen MIDI Tunnel für SG.IO.

»Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Prodigy.MX und die allgemeinen Verbesserungen für die gesamte Serie bekannt zu geben. Diese Updates unterstreichen das Engagement von DirectOut, hochmoderne Lösungen anzubieten, die das Audiomanagement vereinfachen und das Benutzererlebnis in anspruchsvollen Umgebungen verbessern«, so Luca Giaroli, Strategy and Audio Solutions Manager bei DirectOut.