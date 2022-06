DoPchoice: Neue Softbox für HydraPanel

HydraPanel ist eine neue Leuchte von Astera — und DoPchoice hat schon eine passende Softbox dafür.

HydraPanel von Astera ist eine relativ kompakte, neue 25-W-LED-Leuchte von Astera mit 1.300 Lumen Output. Die Leuchte wiegt 604 g und misst 166 x 85 x 43,5 mm.

Perfekt dafür passend hat DoPchoice eine Softbox entwickelt. Diese Hydra-Softbox stammt aus der Snapbag-Familie von DoPchoice und bietet alle Features dieser Familie.

Das jüngste Modell der Snapbag-Baureihe bietet laut DoPchoice die von anspruchsvollen Kameraleuten geforderte, zusätzliche Weichzeichner-Kontrolle.

Das patentierte Snapbag SBATHY11 ist optimal auf das HydraPanel abgestimmt und verfügt über das neue Snapshape-Material von DoPchoice, das einen reibungslosen und zubehörfreien Aufbau ermöglicht.

Das Snapbag lässt sich mit Haken und Ösen direkt an der quaderförmigen Astera-Leuchte befestigen. Für den Transport kann sie einfach in einer schwarzen Tragetasche verstaut werden. Aufgeklappt im betriebsbereiten Modus misst das Hydra-Snapbag 33 x 27 x 18 cm und wiegt nur 260 g. Zusammengeklappt in der Tragetasche misst das Produkt 36 x 26 x 5 cm und wiegt 300 g.

Zusätzlich zum nahezu verspiegelten, metallbeschichteten Softbag selbst liefert DoPchoice zwei Frontdiffusoren mit, einerseits einen Magic Cloth, andererseits einen Half Grid Cloth. Die Frontdiffusoren lassen sich schnell per Klettverschluss an der vorderen Lippe der Softbox befestigen und wieder entfernen.

Die Snapbags von DoPchoice ermöglichen es, mit kreativer Lichtgestaltung feine Akzente am Set gezielt aufzuhellen und abschwächen. Damit können die Anwender das Maximum aus einer LED-Leuchte herausholen, erläutert DoPchoice — gemäß dem Firmenmotto: Finest Lightshaping Gear.