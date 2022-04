Dalet: Wolke unter Team-Kontrolle

»Software as a Service« (SaaS) ist eines der aktuellen Buzzwords: Dalet Flex for Teams bietet das bisherige Cloud-Konzept für Firmen im Abo jetzt auch für kleinere Arbeitsgruppen an.

Software as a Service (SaaS) im Abonnement – dieses Geschäftsmodell übernimmt Dalet jetzt von seinem auf Firmen zielenden Cloud-Dienst Dalet Flex auch für kleinere Arbeitsgruppen. Dalet Flex for Teams kommt in drei Varianten. Kern ist eine Multimandanten-Architektur, die mittels der flexiblen Skalierbarkeit der Cloud eine umfassende Kontrolle der Kosten ermöglicht. Zudem sollen die Einstiegskosten ins professionelle Datenhandling für Medienunternehmen, Sportmarken und Kreativteams reduziert werden.

Dalet Flex for Teams wird im Abonnement in den Varianten Essentials, Growth und Advanced angeboten. Es setzt auf Amazon Web Services (AWS) auf, wurde unter Berücksichtigung des Dalet-Sicherheitskonzepts entwickelt und kann innerhalb eines Arbeitstages betriebsbereit sein.

Dazu tragen auch vorkonfigurierte Workflows wie »Library Management« und »Multiplatform Content Distribution« bei, um die Verwaltung auch umfangreicher Multimedia-Libraries und die Bereitstellung von Inhalten für traditionelle, digitale und Social-Media-Plattformen erleichtern und Hybrid- oder Remote-Workflows bzw. den Aufbau eines Medienarchivs zu unterstützen. Nach dem Einloggen haben die Kunden sofort Zugriff auf die benötigten Dalet Flex-Tools und -Workflows, so der Hersteller. Vorkonfigurierte Komponenten stehen als Module für Import/Export, Prüfung und Freigabe sowie die Distribution bereit. Sichere automatische Skalierung und Lastausgleich sorgen für hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit, heißt es bei Dalet. Das Management der komplexen Infrastruktur und die Kosten übernimmt Dalet. Zudem wird die neue Plattform regelmäßig durch kontrollierte Wartungsversionen aktualisiert und unter Berücksichtigung der Anregungen und Rückmeldungen der Anwender um neue Funktionen erweitert.

»Kreativ- und Digital-Media-Teams erwarten heute minimalen Aufwand und hohe Flexibilität, um Ressourcen reibungslos zu verwalten und zu verteilen – ganz gleich, ob die Projektbeteiligten vor Ort oder standortunabhängig arbeiten oder häufig wechseln«, erklärt Mathieu Zarouk, Director of Product Strategy, Media Workflows, Dalet. Dalet Flex for Teams, so Zarouk, setzt an der bisherigen Cloud-Native-Lösung Dalet Flex an. Das neue Multi-Tenant-SaaS-Angebot greife das Feedback der Kunden auf, »sodass wir diese Komponenten nun als direkt einsatzbereite, unkomplizierte Paketlösungen für eine breite Anwenderschaft zur Verfügung stellen können.«

»In den vergangenen drei Jahren haben wir unsere Customer-Success-Ressourcen umfassend ausgebaut und fokussieren uns zunehmend auf abonnementbasierte Cloud-Native-Lösungen für Medien-Workflows«, ergänzt Robin Kirchhoffer, Senior Director of Product Marketing von Dalet. »Mit der Einführung unserer multimandantenfähigen Systemlösung für die Medienlogistik präsentieren wir nun das Ergebnis dieser Bemühungen und ermöglichen es damit auch neuen Anwendern und Teams, von der leistungsfähigen Dalet Flex-Umgebung zu profitieren.«

Als flexible Enterprise-Plattform für große Medienunternehmen wird Dalet Flex auch weiterhin im Abo angeboten. Dalet Flex kann sowohl beim Kunden selbst, in der Cloud oder vor Ort als auch von Dalet – als unabhängige, individuelle Implementierung – gehostet werden.