Canon: Neue Firmware für XF 605

Canon kündigt ein Firmware-Update für den Camcorder XF605 an.

Die kommende Firmware v1.0.1.1 für den Camcorder XF605 von Canon soll ab dem 22. August 2022 zum Download bereitstehen. Die neue Firmware biete mehr Effizienz und vielseitigere Aufnahmeoptionen speziell für Ein-Personen-Teams, erläutert der Hersteller.

Optimierte Workflows

Um der wachsenden Nachfrage nach Remote- und Live-Produktionen gerecht zu werden, fügt das neue Firmware-Update das XC-Protokoll von Canon hinzu, so dass die XF605 mit anderen kompatiblen Canon-Produkten in einem Multikamerasystem arbeiten kann, so der Hersteller. Dadurch soll der XF605 in Netzwerke integrierbar sein, und ISO-Einstellungen, Blende, Custom-Picture und Autofokus-Funktionalität eines oder mehrere dieses Camcorder-Modells können nahtlos ferngesteuert werden.

Die Firmware v1.0.1.1 führt außerdem eine neue 4K Intra 60p/50p sowie die XF-AVC Intra 410 Mbps Aufnahmeoption ein, wodurch ein weiterer kompakter, hochwertiger Codec bereitsteht, der dabei hilft, die Speicherkosten zu minimieren und die Dateiübertragung zu beschleunigen, so Canon.

Verbesserte Videofunktionen

Dank des Dual Pixel CMOS AF stehen mit der neuen Firmware auch bei Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen die Vorteile dieses Autofokus-Systems mit Gesichts- und Augenerkennung sowie -Nachführung zur Verfügung. Vielen Anwendern gilt der Dual Pixel CMOS AF als derzeit beste Autofokusfunktion in dieser Produktkategorie.

Für noch mehr Möglichkeiten bietet die kommende Firmware jetzt auch Unterstützung für Aufnahmen im Hochformat ‒ eine Funktion, die erstmals in der EOS C70 zu finden war. Dies ist ideal für die digitale Beschilderung, bei der die Inhalte im 4K-Hochformat aufgenommen werden müssen. Für eine einfache Bedienung im Hochformat-Aufnahmemodus ändern der Monitor und das Bildschirmmenü ihre Ausrichtung.

Nahtlose Bedienbarkeit

Der Camcorder wurde für kleine und Ein-Personen-Teams entwickelt, etwa auch für die Live-Übertragung vor Ort. Mit der Firmware v1.0.1.1 können alle vier Audiokanäle in der Bildschirmanzeige überwacht werden. Die konfigurierbare Taste 11 lässt sich jetzt auch als weitere Aufnahmetaste auswählen — ideal für Aufnahmen vom Stativ oder im Hochformat, erläutert der Hersteller. Außerdem kann man nun den gewählten Aufnahmemodus beibehalten, wenn von Standard- auf Zeitlupe und Zeitrafferaufnahme umgeschaltet wird.

Zudem verbessert und vereinfacht die neue Firmware für die XF605 laut Canon die Integration in Multikamera-Setups.