Edius: Preisgünstige »Home Edition«

Private Anwender können die Schnitt-Software Edius X Pro künftig für rund 250 Euro bekommen.

Grass Valley bietet Edius X Pro nun auch in einer »Home Edition« an, die weniger als als die Hälfte des Preises der Vollversion kostet: statt regulär 589 Euro ist die Home Edition zum Endkundenpreis von 249 Euro erhältlich. Prinzipiell bietet die »Home Edition« den vollen Funktionsumfang von Edius X Pro.

»Es gelten drei Einschränkungen«, erläutert Michael Lehmann-Horn, Geschäftsführer des Edius-Distributors Magic Multi Media: »Die Home Edition richtet sich ausschließlich an Privatanwender und darf nicht kommerziell genutzt werden. Außerdem kann die Home Edition nicht per Standard-Upgrade auf die in der Zukunft erscheinende Version 11 aktualisiert werden — und statt auf zwei PCs kann die Home Edition nur auf einem PC zeitgleich aktiviert sein.«

Die kommenden Edius X 10.xx-Updates werden aber auch den Nutzern der Home Edition kostenfrei zum Download bereitgestellt, so der Hersteller.

Edius X Pro ist dafür bekannt, dass dieses Schnittprogramm eine sehr breite Formatkompatibilität bietet, unterstützt also neueste Aufzeichnungsformate, Kameras und Codecs nativ, was der Slogan dieses Produkts so zusammenfasst: »Edit anything, fast«. Außerdem erfordert die Nutzung von Edius X Pro kein Abo, sondern man kann die Software sogar wie nach alter Väter Sitte als DVD kaufen, installieren und so lange nutzen, wie man will und die passenden Geräte hat.

Edius bietet in seiner aktuellen Version Background Rendering für einen dynamischen, kreativen und unterbrechungsfreien Workflow und erlaubt das Mischen unterschiedlicher Codecs, Framerates und Auflösungen in einer Timeline, erläutert Grass Valley. Zur Home Edition gehört auch ein umfangreiches Plug-In-Paket mit Software von Acon, ProDad und NewBlue zur Optimierung von Audio, Titelerstellung und Videoeffekten.

Michael Lehmann-Horn: »Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Edius X Pro Home Edition allen engagierten Privatanwendern für nur 249 Euro ein höchst attraktives Angebot machen können — inklusive Support durch persönliche Ansprechpartner.«