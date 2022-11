Aja veröffentlicht Bridge Live Software Update

Aja hat Bridge Live v1.13.2 veröffentlicht, ein Update, das die NDI-Fähigkeiten erweitert und neue Funktionen zur Vereinfachung von Streaming-Workflows bietet.

Aja Bridge Live ist eine Streaminglösung, mit der sich Videosignale in unterschiedlichste Streaming- und Distribution-Codecs/-Formate wandeln lassen. Jetzt kündigt der Hersteller ein Software-Update an.

Bridge Live v1.13.2 bietet neue Funktionen zur Vereinfachung von Streaming-Workflows, darunter die Unterstützung von NDI-Discovery-Servern und NDI-Gruppen, eine aktivierte 4K-NDI-Ausgabe bei 60 fps, neue H.264-Interlace-Erkennungsfunktionen und einen erweiterten NDI-Input Support für mehr als 100 Quellen.

Als schlüsselfertige Unternehmenslösung vereinfacht Bridge Live den Transport von Mehrkanal-UHD- und HD-Videos zwischen unkomprimiertem 12G-SDI zu und von einer breiten Palette von Streaming- und Contribution-Codecs, einschließlich NDI, H.265, H.264, MPEG-2 und JPEG 2000. Bridge Live v1.13.2 unterstützt NDI Discovery Server, die die Erkennung von NDI-Quellen innerhalb eines Netzwerks optimieren und als zentrales Register aller NDI-Streams fungieren. Als Alternative zu automatischen NDI Discovery Funktionen eignen sich Discovery-Server ideal für Produktionsumgebungen, in denen ein erheblicher Multicast-DNS-Verkehr (mDNS) eingeschränkt oder verboten ist, was bei vielen Cloud-Computing-Diensten der Fall ist. Discovery Server unterstützen die gesamte NDI-Funktionalität, und wenn sie verwendet werden, kann NDI in nahezu jeder Installation vollständig im Unicast-Modus arbeiten.

Bridge Live v1.13.2 bietet Unterstützung für NDI-Gruppen, in denen Quellen organisiert und kategorisiert werden können, um die Verwaltung von NDI-Streams zu vereinfachen. Für Workflows mit hoher Auflösung ermöglicht Bridge Live v1.13.2 die Ausgabe von NDI-Streams mit 4K 60fps, und für die komplexesten Produktionsanforderungen erweitert das Update Input Support für mehr als 100 NDI-Quellen. Darüber hinaus bietet Bridge Live v.13.2 eine Erkennung für MBAFF H.264 Interlace.

Preise und Verfügbarkeit

Bridge Live v1.13.2 ist ab sofort für bestehende Anwender mit einem aktiven Wartungsvertrag zum Download auf der Aja-Website verfügbar. Kunden ohne Wartungsvertrag können auf Fehlerbehebungen in v1.13.2 zugreifen, erhalten jedoch keinen Zugang zu neuen Funktionen. Bridge Live ist über das weltweite Händlernetz von Aja ab einem Preis von 15.999 US-Dollar (MSRP) erhältlich.