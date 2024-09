Logic Media Solutions gründet eine VideoIPath User Group für den deutschsprachigen Raum.

Logic Media Solutions gründet eine VideoIPath User Group für den deutschsprachigen Raum. Mit dieser Initiative möchte das Unternehmen seine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nevion (Teil der Sony Group) weiter vertiefen und den Austausch zwischen Anwendern von Nevions VideoIPath-Lösung im DACH-Raum fördern.

Nevions VideoIPath ist eine leistungsstarke, herstellerunabhängige Softwareplattform, die speziell für die Steuerung und Orchestrierung von Mediennetzwerken entwickelt wurde. Sie ermöglicht die einfache Verwaltung, Überwachung und Steuerung von hybriden Infrastrukturen über SDI- und IP-Netzwerke (LAN/WAN/Cloud/5G) hinweg und ermöglicht so eine reibungslose Migration hin zu IP-optimierten Workflows.

Die VideoIPath User Group bietet eine Plattform für Experten und Anwender der Broadcastindustrie, die bereits mit Nevions VideoIPath arbeiten oder an der Implementierung der Lösung interessiert sind. Die Teilnehmer können sich bei den Treffen über technische Neuerungen, Best Practices und individuelle Erfahrungen austauschen, um so die Nutzung und Weiterentwicklung der IP-basierten Medientransportlösung optimal voranzutreiben. Teilnehmer erhalten zudem Produktupdates, Einblicke in die Roadmap und potenzielle Unterstützung von Nevion.

Logic und Nevion verbindet eine enge langjährige Partnerschaft, während der Logic als Partner maßgeblich zur Verbreitung von Nevions Lösungen im deutschsprachigen Raum beigetragen hat und für seine Expertise in der Implementierung und Anpassung von VideoIPath geschätzt wird.

Arne-Johan Martinsen, Product Manager VideoIPath bei Nevion, kommentiert: »Wir finden es eine großartige Idee, dass Logic media solutions die VideoIPath User Group organisiert, und unterstützen dies gern. Diese Community fördert den Wissensaustausch und hilft uns, enger mit unseren Nutzern zusammenzuarbeiten. Wir sind überzeugt, dass die User Group einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Plattform leisten wird.«

Die Teilnahme an der User Group steht allen Anwendern und Interessierten offen, die die Möglichkeiten von VideoIPath voll ausschöpfen und von einem starken Netzwerk von Experten profitieren wollen. Die Anzahl der Plätze für Nicht-Kunden ist limitiert.

Der Termin und der Veranstaltungsort für das nächste User Group-Treffen werden in Kürze bekannt gegeben. Das Event wird als Präsenzmeeting stattfinden und bietet somit die Gelegenheit, persönlich an den Diskussionen und Networking-Aktivitäten teilzunehmen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.