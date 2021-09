AWS führt AWS Elemental Link UHD ein.

Die HEVC-Encoderbox optimiert die Kontribution von UHD/4K/HDR-Livevideo in die AWS Cloud.

AWS kündig die allgemeine Verfügbarkeit von AWS Elemental Link UHD an, einer HEVC-Encoderbox (High Efficiency Video Coding), mit der sich eine Live-UHD-Videoquelle (z. B. eine Kamera) einfach und kostengünstig an AWS Elemental MediaLive anschließen lässt, um Videos in der AWS Cloud zu verarbeiten. Mit Link UHD können Benutzer nahtlos HDR-Ausgaben (High Dynamic Range), einschließlich HDR 10 und HLG, in MediaLive-Kanälen erstellen, um ein hochwertiges Bild für eine Reihe von Streaming-Anwendungen zu gewährleisten – von Unternehmensveranstaltungen und Live-Sport bis hin zu Musik, Fitnesskursen, Bildung, Schulung, Gesundheitswesen und mehr.

AWS Elemental Link UHD bietet zusätzlich zu den Funktionen des AWS Elemental Link HD-Codierers eine leistungsstarke HEVC-Codierung für UHD-Video-Feeds (bis zu 2160p bei 60 fps mit 10 Bit Farbtiefe).

Während andere Video-Contribution-Lösungen einen Vor-Ort-Support für die Installation, Verwaltung und Fehlerbehebung erfordern, werden Link UHD- und Link HD-Geräte vollständig für das AWS-Konto des Benutzers konfiguriert, sind schnell und einfach einzurichten und können über die MediaLive-Konsole aus der Ferne gesteuert und überwacht werden. Benutzer schließen das Gerät einfach an die Stromversorgung, ein IP-Netzwerk und eine SDI- oder HDMI-Videoquelle an, und das Video ist in weniger als einer Minute automatisch in der MediaLive-Konsole verfügbar. Link UHD und Link HD sind leicht, leise, benötigen weniger Kühlung und arbeiten in überlasteten Netzwerken zuverlässiger als vergleichbare Hardwarelösungen, betont der Hersteller.

Alle AWS Elemental Link-Geräte arbeiten mit AWS Elemental MediaLive, einem Teil von AWS Media Services, einer Reihe von Cloud-basierten Diensten, die die Erstellung, den Transport, die Verpackung, die Speicherung, die Monetarisierung und die Bereitstellung von Videos optimieren sollen.

