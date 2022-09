Phabrix zeigt portablen Rasterizer QxP

Als leistungsfähiges, portables Messgerät stellt Phabrix den QxP vor.

Wer sich im Bereich Broadcast-Messtechnik auskennt und die Produktpalette von Phabrix kennt, der weiß so gut wie alles, wenn man den neuen Rasterizer QxP als »den portablen QxL« umschreibt. Für alle anderen hier noch ein paar weitere Erläuterungen: Der QxP übernimmt das umfangreiche Toolset und die flexible Architektur des QxL-Rasterizers von Phabrix, jedoch in einem kleineren Formfaktor von 3 H, mit integriertem Touchscreen und V-Mount-Akku-Option für den vollständig portablen Single/Dual/Quad-SDI-Betrieb bis zu 12G-SDI-Kupfer und SDI oder 10/25G ST 2110 mit NMOS über Mono-Mode/LR oder Multi-Mode/SR-Glasfaser unter Verwendung von SFPs nach Industriestandard.

Der QxP stellt auf seinem kontrastreichen 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten die Signale und Menütasten dar, zudem stehen integrierte Tasten auf der Gerätefront oder die Bedienung per Maus zur Verfügung. Für den HDMI-Rasterizer-Ausgang können bis zu 16 Instrumente gesteuert werden. Auf der Vorderseite befinden sich außerdem ein integrierter Lautsprecher, eine Kopfhörerbuchse und zwei USB-Anschlüsse für Maus und USB-Stick PCAP oder Upgrade.

Eine Besonderheit unter Prüf- und Messgeräten ist, dass der QxP eine flexible Stromversorgung mit automatischer Umschaltung zwischen integriertem Netzteil, externem 4-Pin-Gleichstrom-Netzteil und die optionale V-Mount-Akkuplatte bietet — letzteres gedacht für Anwendungen, die eine Notstromversorgung oder eine hohe Verfügbarkeit erfordern.

Mit der Unterstützung von SMPTE ST 2110 und ST 2022-7 mit nahtlosem Schutz bei bis zu 4K 25G, ST 2022-6 und 12G-SDI, neuen Waveform-Darstellungen und der branchenweit größten Auswahl an YCbCr- und RGB-Formaten eignet sich der QxP aus Sicht von Phabrix gleichermaßen für den Einsatz am Set, in einem Live-TV-Compound oder außerhalb von Broadcast, R&D, QC, MCR oder einer Shading- oder Grading-Umgebung.