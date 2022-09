Quantum präsentiert H4000 Essential

Eine Gesamtlösung für Asset-Management und kollaborativen Storage für kleine, unabhängige Kreativteams.

Quantum hat H4000 Essential vorgestellt, eine All-in-One-Appliance, die die Asset-Management-Plattform Quantum CatDV mit der Shared-Storage-Software Quantum StorNext 7 auf der H4000-Storage-Plattform vereint.

Mit hochverfügbarem Shared Storage, automatischer Inhaltsindizierung, Datenerkennung und kollaborativen Workflows ist die Lösung für kleine Kreativteams maßgeschneidert, so Quantum. Zu einem Einstiegspreis von unter 40.000 US-Dollar (unverbindliche Preisempfehlung) bietet sie erstmalig dieselben Technologien, die große Filmstudios, TV-Sender und Postproduktionsfirmen einsetzen. Spezielle IT-Kenntnisse seien nicht erforderlich. Das System verfüge über integrierte Media-Management- und Speicherfunktionen und sei in wenigen Minuten betriebsbereit.

»Das besondere an der H4000 Essential ist, dass es die wichtigsten Funktionen von zwei leistungsstarken Plattformen – CatDV und StorNext – vereint. Zeitaufwand und Komplexität für die separate Konfiguration und Verwaltung sowie die Einrichtung der Produktions-Workflows entfallen. Damit lässt sich die H4000 Essential schneller als andere Lösungen produktiv nutzen – ob in einem neuen Team oder in einem neuen Projekt. Sie unterstützt direkten Zugriff auf den Speicher, Remote-Zusammenarbeit mit mobilen Teams sowie die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Projekte«, so Dave Clack, Vice President und General Manager für Cloud-Software und Analytics bei Quantum. »Zum ersten Mal können auch kleine Kreativgruppen diese branchenführenden Technologien nutzen.«

H4000 Essential unterstützt kleine, unabhängige Kreativteams mit folgenden Funktionen:

Kollaboratives StorNext-Dateisystem mit einer Basiskonfiguration von 48 oder 96 TB nativer Speicherkapazität auf einem kompakten Server mit 2 HE, erweiterbar auf 384 TB

Hochverfügbare Dual-Controller-Architektur

Intuitives Anwendererlebnis, schneller Einstieg für Kreativprofis

25 GbE-Netzwerkverbindung zu Kundennetzwerken

Einheitliche Erstellung von StorNext- und CatDV-Accounts mit einem StorNext-basierten gemeinsamen SMB-Speichervolume

Shared Storage-Vorgänge in StorNext lösen Datei-Ingest, Metadatenextraktion oder Proxy- und Filmstrip-Erstellung aus – ohne erforderliches »Dateibaum-Polling«

Automatische Content-Einspeisung, Metadatenextraktion, Proxy-, Thumbnail- und Filmstrip-Erstellung

Automatische Inhaltskatalogisierung und -indizierung auf Basis der Ordnerstruktur mit sofortiger Verfügbarkeit für alle Anwender

Hocheffiziente StorNext- und CatDV-Integration zur Vermeidung von Dateisystem-Polling und der daraus resultierenden Performance-Einbußen

Quantum CatDV ist vorinstalliert und für bis zu 10 benannte Anwender vorkonfiguriert, einschließlich Nutzung des CatDV-Panels in Adobe Premiere Pro

Integration mit Quantums Cloud-basierter Analytics-Software (CBA) zur proaktiven Fernüberwachung des Systems

Verfügbare Archivierungs-Plugins für Backblaze B2 Cloud Storage oder verschiedene S3-kompatible Speicher

Die verfügbaren Archiv-Plugins erweitern den durchsuchbaren Katalog von CatDV. Abgeschlossene Projekte, die auf den Cloud-Speicher verschoben wurden, stehen damit weiterhin für einen schnellen Abruf auf der H4000 Essential zur Verfügung.

»Wir möchten Kreativteams einen anwenderfreundlichen, flexiblen Cloud-Speicher bieten, der jederzeit verfügbar ist. Durch Kombination der Funktionalität von H4000 Essential mit dem Backblaze B2-Archivierungs-Plugin lassen sich Archive beliebig erweitern und sichern. Mit visuellen Katalogen bleibt der gesamte gespeicherte Content sichtbar«, erläutert Nilay Patel, Vice President of Sales and Partnerships bei Backblaze.