Qibb präsentiert erweiterte Integrationsplattform

Mit mittlerweile über 100 integrierten Anwendungen und neuen Funktionen unterstreicht Qibb seinen Status als größte und vollständig unabhängige cloud-basierte Plattform für die Medienbranche.

Neue Funktionen und mehr Nodes: Auf der diesjährigen IBC-Messe in Amsterdam wird Qibb die leistungsstärkste Version seiner Integrationsplattform für Medien-Workflows präsentieren.

Das Qibb-Team wird erstmals die erweiterte Funktionalität seiner cloud-basierten Integrationsplattform für Medien-Workflows auf der diesjährigen IBC-Messe in Amsterdam vorstellen. Besucher der Messe können sich einen Eindruck von den Qualitäten von Qibb verschaffen mit Features wie dem »Flow Editor«, »Dashboard System« und »Workflow Security«. Die Library von Qibb umfasst nun über 100 integrierte Anwendungen (Nodes) und neue Flow-Vorlagen, was Qibb in seiner Position als größte und leistungsstärkste Integrationsplattform in der Medienbranche bestätigt. Die Updates ermöglichen noch schnellere Integrationen und einfache Wartung für professionelle Anwendungsfälle wie Editing, Archivierung oder Playout und machen Qibb auch im Funktionsumfang einzigartig auf dem Markt. Dieses neue Maß an Flexibilität ermöglicht es Nutzern, automatisierte Workflows noch schneller und kostengünstiger zu erstellen.

Jonas Michaelis, CEO bei Qibb: »Mit nun über 100 vorbereiteten Integrationen bietet Qibb die größte Anzahl von Connectors für eine Vielzahl von Medienanwendungen. In Kombination mit unserem Low-Code-Ansatz macht dies Qibb zur einfachsten und kostengünstigsten Lösung für die Integration von End-to-End-Medien-Workflows.«

Im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) ermöglichen zahlreiche neue Integrationen die automatische Erstellung und Analyse von digitalen Inhalten, wie automatische Voice-over-Übersetzung, TV-Moderator-Generierung, intelligente Highlight-Extraktion und mehr. Diese hohe Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Integrationen und Anwendungsfälle macht das enorme Potenzial neuer Technologien wie generativer KI für Qibb-Kunden nutzbar. Darüber hinaus ermöglicht der »Secret Manager« Qibb-Benutzern, Zugangsdaten externer Dienste sicher zu speichern, zu verwalten und sie für mehrere Workflows zugänglich zu machen. Dieses neue Feature wurde mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Darüber hinaus minimiert der »Secret Manager« das Risiko des Verlusts sensibler Daten oder die unbeabsichtigte Offenlegung vertraulicher Informationen.

Roman Holzhause, CTO bei Qibb: »Mit dem ‚Secret Manager‘ haben wir die Aufgabe der Modifikation von Einstellungen und Parametern in zahlreichen Workflows mit einem benutzerfreundlichen Single-Interface-Ansatz vereinfacht. Dies macht ihn zu einem perfekten Beispiel für unseren Qibb-Ansatz, unsere Kunden beim Erstellen und Verwalten von Workflows, beim Umgang mit sensiblen Daten und grundsätzlich für noch bessere Teamarbeit und effektiveres Projektmanagement zu unterstützen.«

Mit Qibb können Kunden Projektergebnisse innerhalb von Tagen realisieren und somit nicht nur die Time-to-Market, sondern auch die Rendite durch Einsparungen von bis zu 60 Prozent der Integrationskosten optimieren. Zu den Vorteilen von Qibb zählen die Unabhängigkeit von Technologie-Anbietern, die hohe Automatisierung bei gleichzeitig konsequenter Minimierung von Workflow-Fehlern, die Fähigkeit zur Entwicklung und Verwaltung von Integrationen sowie das Aufbrechen von Datensilos durch die Integration von hoch performanten Tools entlang der gesamten Medienlieferkette.