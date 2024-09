Red Digital Cinema präsentiert V-Raptor XL [X] und V-Raptor [X]

Red Digital Cinema zeigt mit den großformatigen Global Shutter V-Raptor XL [X] und V-Raptor [X] Kinokameras seine neuesten Innovationen auf der IBC.

8K-Kamerasystem mit Global-Shutter

Red Global Vision mit einem Global-Shutter-Sensor bietet neue Möglichkeiten für die Aufnahme von möglichst natürlichen und organischen Bildern. Der Extended Highlights-Modus von Global Vision ermöglicht es der Kamera, Farben und Details in extremen Lichtern effektiver zu erfassen und bietet einen sanfteren und subtileren Lichter-Roll-Off, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die V-Raptor-Systeme zeichnen sich laut Hersteller durch einen Dynamikbereich von über 20 Blendenstufen aus. So können feine Details und Nuancen erfasst und gleichzeitig Farbtreue und -genauigkeit bewahrt werden.

Der neue Global-Shutter-Sensor umfasst die Phantom Track Dual-Capture-Technologie. Diese Funktion vereinfacht virtuelle Produktions-Setups, die GhostFrame oder Frame-Remapping verwenden, indem sie es der Kamera ermöglicht, zwei unterschiedliche Szenen (R3D-Clips) mit einer Kamera aufzunehmen. Sie unterstützt außerdem die Live-Überwachung der beiden Ansichten am Set.

Broadcast Modul

Das neue Red Cine-Broadcast Modul ist mit den Kamerasystemen V-Raptor XL [X], V-Raptor [X] und Standard V-Raptor und V-Raptor XL Systemen kompatibel. Das Modul ermöglicht Live-Übertragungen mit bis zu zwei Kanälen in 4K 60P (HDR/SDR) über 12G-SDI und ist mit SMPTE ST 2110 (TR-08) bis zu einem 4K 60P JPEG-XS-Feed IP-Broadcast-fähig. Das Modul verfügt über einen Lemo SMPTE 311M/304M Hybrid-Glasfaserkabelanschluss, der an eine rackmontierbare 2R Full Rack oder eine 4R Half Rack Base Station angeschlossen werden kann.

Broadcaster können Workflows mit Zeitlupe, AI/ML-Erweiterung und Live-to-Headset unter Verwendung von 8K 120FPS R3Ds durch Reds lizenzfähige Red Connect-Funktion freischalten.

Die neue Red Broadcast Color-Pipeline-Option für die DSMC3-Kamerareihe ermöglicht Farbanpassungen für mehrere Kameras mit herkömmlichen Broadcast-Steuerungen.

Die neue Firmware-aktivierte Funktionalität nutzt Industriestandard-RCPs, um Painting-Parameter in Echtzeit über IP zu steuern und gleichzeitig Informationen in jedem Frame in den Metadaten der aufgezeichneten Datei zu speichern. Diese neue Option ist als Standard-Firmware-Update für alle V-Raptor und V-Raptor XL Varianten erhältlich.