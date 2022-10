Canal+ nutzt EVS-IP-Infrastruktur im neuen Headquarter

Die Canal+ Gruppe hat in ihrem neuen Hauptsitz eine IP-basierte Infrastruktur installiert — mit Equipment von EVS.

In Issy-les-Moulineaux in der Nähe von Paris hat Canal+ sein neues Headquarter errichtet: Canal One. Dort wurde eine IP-basierte Infrastruktur installiert, die auf End-to-End-Lösungen von EVS basiert. Canal+ hat dort seinen Master Control Room (MCR), Playout- und Produktions-Workflows in einem Gebäude konzentriert, mit dem Ziel, seine Abläufe zu rationalisieren, Redundanzen zu reduzieren und die Automatisierung zu erhöhen.

»Unser Umzug in das neue Hauptquartier gab uns die Möglichkeit, unsere Arbeitsweise zu überdenken und unsere Arbeitsabläufe komplett umzugestalten«, so Pierre Maillat, Head of Technical Studies & Architecture bei Canal+. »Wir wollten die Umstellung von SDI auf IP beschleunigen, den Einsatz von Hardware so weit wie möglich einschränken und auf software-definierte und cloud-basierte Lösungen umsteigen, die die nötige Skalierbarkeit und Flexibilität bieten, um unsere Abläufe zu optimieren und gleichzeitig von zukunftssicheren Workflows zu profitieren«, fügt er hinzu.

Um diese Vision zu verwirklichen, hat sich EVS mit dem globalen Mediendienstleister Red Bee Media zusammengetan, um eine neue IP-fähige Produktionsinfrastruktur aufzubauen, die auf den EVS-Lösungen LiveCeption, MediaCeption und MediaInfra basiert. Die Einrichtung besteht aus mehreren XT-Via-Servern für Multi-Source-Ingesting und die Bereitstellung von Produktionen mit schneller Durchlaufzeit in jedem Format und jeder Auflösung. Die Server unterstützen eine schnelle 100-GbE-Live-IP-Fabric-Konnektivität und arbeiten in 1080p mit der Möglichkeit, in Zukunft bei Bedarf einfach auf UHD umzuschalten. In diesen LiveCeption-Workflow ist auch das IP-basierte LSM-Via-Wiedergabesystem integriert, so dass die Bediener direkten Zugriff auf alle Inhalte im Netzwerk haben und sich viel schneller auf die Bereitstellung überzeugender Live-Wiederholungen und Highlights konzentrieren können.

Die Umwandlung und Verarbeitung der Signale erfolgt durch den Neuron Network Attached Processor von EVS, der auch als Hauptinstrument für SDI/IP-Bridging und Firewall fungiert.

Das Broadcast Control and Monitoring System Cerebrum, das mit der gesamten Infrastruktur von Canal+ verbunden ist, bietet eine fortschrittliche visuelle Kontrolle für die Produktion und eine flexible Orchestrierung aller Geräte für die technischen Teams.

Auf der MediaCeption-Asset-Management-Seite schließlich können die Benutzer aus der Ferne auf ein vollständig virtualisiertes, standortübergreifendes IPDirector-System zugreifen, um Inhalte über einfach zu bedienende Schnittstellen zu durchsuchen, zu steuern, zu bearbeiten und auszuspielen. Mit seiner offenen, modularen Architektur kann IPDirector an jede Produktionsumgebung angepasst werden und ermöglicht eine einfache Integration und den Austausch von Medien mit jedem Drittsystem.