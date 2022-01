Canal+: UHD-Streaming und niedrige Latenz mit NEA von Ateme

Die langjährige Partnerschaft zwischen Canal+ und Ateme geht mit einem bahnbrechenden Einsatz einen Schritt weiter.

Canal+ nutzt auf Basis der NEA-Lösung von Ateme eine der weltweit ersten OTT-Streaming-Installationen mit niedriger Latenz auf AppleTV 4K.

Das Projekt ermöglicht es Canal+-Abonnenten, Sportereignisse über HD- und UHD-Streaming mit niedriger Latenzzeit über die MyCanal-Anwendung zu sehen, und zwar fast ohne Verzögerung im Vergleich zur Broadcast-Übertragung. Es ist für jeden Nutzer über HLS-kompatible Apple TV 4K-, iPad- und iPhone-Geräte verfügbar.

All dies wird durch den Just-In-Time-NEA-Packager von Ateme ermöglicht, der jetzt eine produktionsgerechte niedrige Latenz im Pull-Modus sowohl für HLS als auch für DASH bietet. Durch den Einsatz der End-to-End-OTT-Videolösung von Ateme — die sowohl NEA als auch Titan umfasst — können Anbieter von Inhalten und Streaming-Diensten eine Reduzierung der Latenzzeit von 40 auf nur fünf Sekunden erreichen. Ateme ist das erste Unternehmen, das einen JIT-Packager mit niedriger Latenzzeit auf den Markt bringt, wobei die Innovation auch eine Verbesserung der Erlebnisqualität durch eine perfekte Bildqualität gewährleistet.

»Die Latenzzeit so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, ist entscheidend für das Zuschauererlebnis bei Live-Sport — man denke nur an Live-Fußball, Rugby und Formel 1. Bisher war es jedoch schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Mit der NEA-Lösung von Ateme sind wir in der Lage, beides zu bieten«, so Philippe Rivas, Distribution Technical Director bei Canal+.

»Es gab viele Demonstrationen von Streaming mit niedriger Latenz, aber nur wenige reale Einsätze. Unsere Arbeit mit Canal+ ist ein entscheidender Schritt in diese Richtung. Die Bereitstellung von UHD-Streaming mit niedriger Latenz für den Endverbraucher ist ein spannender Schritt in einer langjährigen Beziehung zwischen unseren beiden Unternehmen. Wir freuen uns, dass wir eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet haben, um eine der ersten Implementierungen dieser Art zu ermöglichen«, sagte Damien Lucas, Chief Product Officer von Ateme.