LiveU präsentiert modernisierten, mobilen Solo Pro Encoder

LiveU hat den portablen Bonding-Encoder Solo Pro vorgestellt – die nächste Generation der Solo-Produktreihe.

Das Gerät bietet professionelle 4K- und HEVC-Videoqualität bei maximaler Sendesicherheit. Damit ermöglicht es den Nutzern, mitreißenden Live-Content an ihr Publikum zu übertragen. Solo Pro bündelt die Bandbreiten von bis zu sechs IP-Verbindungen – vier 4G/5G-Verbindungen, LAN und WLAN – und nutzt dabei die patentierte LRT-Technologie (LiveU Reliable Transport) von LiveU.

Das Gerät, das sich laut Hersteller simpel einrichten und bedienen lässt, unterstützt weiterhin auch Cloud-Produktionen. Das macht Solo Pro aus Sicht von LiveU zur idealen Streaming-Lösung für die Übertragung von Indoor- wie Outdoor-Veranstaltungen mit einem breiten Spektrum an Anwendungsfeldern für Unternehmen, Unterhaltung, Sport, Politik, Religion und IRL-Streaming. Solo Pro sieht LiveU als perfektes Werkzeug für Content-Ersteller aller Live-Plattformen, einschließlich Twitch, Facebook, Youtube, Vimeo und Tiktok.

Dan Pisarski, Chief Technical Officer bei LiveU, sagt: »Unser Ziel war es, ein hochmodernes Produkt zu liefern, das alle Streaming-Anforderungen für die nächsten Jahre erfüllt, einschließlich 4K, HEVC und extremer Zuverlässigkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Nutzer den Solo Pro als eine zukunftssichere Investition für ihren Workflow sehen werden, die ihnen Sicherheit für ihre Live-Streams mit bewährter Broadcast-Qualitätstechnologie bietet.«

LiveU Solo Pro kann als Teil eines durchgängigen Echtzeit-Workflows verwendet werden. Die Benutzer können direkt von ihrer Kamera/ihrem Switcher auf beliebte Online-Plattformen und jedes beliebige Web-Ziel live gehen.

Bei einem Gewicht von knapp über 900 g kann LiveU Solo Pro als kompaktes und tragbares Gerät an fast jedem Ort flexibel einsetzen. Der Encoder ermöglicht Live-Videoübertragungen mit bis zu 4Kp60 Auflösung in H.264 oder HEVC. Die HEVC-Funktion der Solo Pro bietet die gleiche Videoqualität wie mit H.264, verbraucht aber nur die Hälfte der Bandbreite. Bei gleicher Bandbreite lässt sich die Videoqualität signifikant steigern.

Eine verlängerte interne Akkulaufzeit, Anschlussmöglichkiet für einen externe USB-C-Akku und flexible Trageoptionen sorgen zusätzlich dafür, dass der Encoder ortsunabhängig eingesetzt werden kann, so LiveU. Dank der gleichzeitigen Nutzung von bis zu sechs Internet-Verbindungen und der adaptiven Bandbreitenanpassung erzielt Solo Pro in jedem Szenario die besten Ergebnisse.

Zum ersten Mal führt LiveU mit dem Solo Pro ein optionales Zusatzpaket für Streaming-Tools: Solo Stream Tools, für schnellere Go-to-Live-Streaming-Produktionen. Das cloud-basierte Paket umfasst essenzielle Produktions-Features wie Multi-Destination-Streaming (um mit nur einem Klick auf mehreren sozialen Plattformen gleichzeitig live zu gehen), Stream-Fallback (um jederzeit zu einer vordefinierten Einblendung zu wechseln) sowie die Einbindung eines Logo-Wasserzeichen (um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen).

Pisarski fügte hinzu: »Die Solo Stream Tools können auch mit Solo Connect kombiniert werden, einschließlich Modems, Routern, Datenplänen und dem LRT-Cloud-Abonnement, was bedeutet, dass Sie alles, was Sie brauchen, um live zu gehen, in einem kompletten Paket haben.«

Troy Witt, Präsident von Take One Productions, und Anwender von LiveU-Produkten in den USA sagt: »Wir verwenden unsere Solos zunehmend bei jeder Produktion, die wir machen. Solo hilft uns bei der Produktion von Inhalten, ohne dass wir uns über Unterbrechungen bei unseren Live-Übertragungen Gedanken machen müssen. Solo Pro wird unsere Inhalte verändern, weil wir mit HEVC eine bessere Bildqualität bei niedrigeren Bandbreiten erreichen können. Das spart uns Geld bei den Mobilfunkgebühren für Daten und bei dem, was wir vor Ort für terrestrische Internetverbindungen in Hotels und Konferenzzentren bezahlen. Am meisten freuen wir uns darüber, dass Solo Pro uns erlaubt, noch mehr Modems für die Zuverlässigkeit zu verwenden. Mehr Modems bedeuten, dass wir ein robusteres, zuverlässigeres Mobilfunksignal anbieten können, egal wo wir sind.«

Solo Pro ist in zwei Konfigurationen erhältlich, HDMI 2.0 und HDMI 2.0 + SDI 12G.