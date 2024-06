Der Solo 10G Thunderbolt-Adapter sorgt für eine sichere 10GBASE-T (Kupfer) Anbindung.

Ob bei Live-Produktionen, im Unternehmen oder im Außeneinsatz: Der Solo 10G Thunderbolt-Adapter von Sonnet sorgt zuverlässig für eine blitzschnelle 10GbE-Netzwerkanbindung an Mac- oder Windows-Computern mit Thunderbolt 3- oder 4-Port. Anwender können diese einfach über Kupferkabel mit Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastruktur und Speichersystemen nach dem 10GbE-Standard verbinden. Sonnet hat den leistungsstarken Adapter mit vier PCIe-Lanes und weiteren Features ausgestattet, mit denen sich Solo 10G deutlich von vergleichbaren Produkten abhebt: Angefangen beim handlichen Format und leichten Gewicht, dem versiegelten Gehäuse bis hin zum geräuscharmen Betrieb und der hohen Bandbreite. Aktuell wird der Solo10G zudem besonders kostengünstig angeboten.

Funktionen des Solo 10G

Der Solo 10G Thunderbolt 3-Adapter ist mit einem RJ45-Port ausgestattet, der eine Anbindung mit kostengünstiger Cat 6- oder Cat 6A-Kupferverkabelung bis zu einer Entfernung von 55 bzw. 100 Metern ermöglicht. Dank effektiver Kühlung wird kein Lüfter benötigt.

Er unterstützt auch die NBase-T-Technologie, einen Ethernet-Standard, der Geschwindigkeiten von 2,5 und 5 Gbps auf bestehenden Cat-Kabeln (ab 5e) in Entfernungen bis zu 100 Metern ermöglicht. Somit können auch Unternehmen mit älterer Infrastruktur einfach auf Multi-Gigabit-Ethernet-Switches aktualisieren. Mit dem Solo 10G-Adapter können sie ohne Neuverkabelung die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit um bis zu 500 Prozent steigern.

Vorteile des Solo10G

Der Sonnet Solo10G verbindet den Ethernet-Controller mit 4 PCIe-Lanes und bietet damit eine besonders hohe Bandbreite auch bei steigenden Ethernet-Streams. Damit eignet sich der Adapter besonders für professionelle Videoproduktionen, z.B. bei Dolby Atmos-Rendering und -Mastering.

Auch im Außeneinsatz und in rauen Umgebungen spielt der Sonnet Solo10G seine Stärken souverän aus. Der Adapter ist nur 3,1 Zoll breit, 4,5 Zoll tief und 1,1 Zoll hoch und damit nur halb zu groß und schwer wie vergleichbare Produkte. Zudem ist das robuste Aluminiumgehäuse versiegelt. Die integrierten Schaltungen (ICs) sind direkt mit dem Gehäuse verschweißt, um die Elektronik vor Korrosion zu schützen. Auch Staub und Ablagerungen können so nicht in die Luftkanäle eindringen, wodurch ICs überhitzen und ausfallen könnten.

Dank Verwendung eines unverlierbaren Kabels bleibt der Stecker jederzeit fest mit dem Adapter verbunden. Durch den geringen Biegeradius von zwei Zentimetern sind die Kabel vor Knicken geschützt. Sollte das Kabel doch einmal brechen, kann es einfach durch ein zugelassenes Ersatzkabel ersetzt werden. Auch der Thunderbolt-Anschluss hat einen Extra-Schutz: Er ist im Inneren des Gehäuses angebracht und versiegelt. Eine Sand- und Staubdichtung schützt zudem die Kabelöffnung. Kabel und Kabelstecker sind extra gesichert, sodass hier nichts verloren gehen kann. Auf der anderen Seite lässt sich das Gerät selbst mit Handschuhen bequem bedienen: So schließt der RJ45-Anschluss von Sonnet bündig mit der Rückwand ab, sodass das Ethernet-Kabel einfach abgezogen werden kann. Und falls der Sonnet-Adapter herunterfallen sollte, ist die interne Leiterplatte widerstandsfähig und bricht nicht aus ihren Halterungen heraus. Die hohe Qualität des Solo 10G hat auch die US-Armee überzeugt: Das Gerät ist nach den anspruchsvollen Nato-Standards zugelassen.

Preis und Verfügbarkeit

Sonnet bietet den Solo 10G Thunderbolt 3 Adapter derzeit zum reduzierten UVP von 286 Euro inkl. MwSt. an.